Dünyanın En Zengin İnsanları Listesinde İlk Sıra Yeniden Değişti!

Tesla CEO'su Elon Musk, geçen yılın Aralık ayında Fransız marka LVMH'nin (LVMHF) CEO'su Bernard Arnault tarafından zirveden indirilmiş, iki aydan uzun bir süre dünyanın en zengin insanları listesinde 2. sırada kalmıştı ancak Pazartesi günü itibariyle Bloomberg, Tesla hisselerindeki yükselişin Musk'ı yeniden zirveye taşıdığını bildirdi.

Bloomberg'e göre Musk'ın net serveti Pazartesi günü piyasalar kapandıktan sonra 187.1 milyar dolar olarak gerçekleşti ve Arnault'nun 185.3 milyar dolarlık servetini geride bıraktı.

Dünyanın En Zengin İnsanı Bir Kez Daha Elon Musk

Tesla (TSLA) hisseleri geçen yıl Musk'ın Twitter'ı sorunlu bir şekilde satın alması ve teknoloji piyasasındaki daha geniş çaplı gerileme nedeniyle sert bir düşüş yaşarken, elektrikli araç üreticisinin hisseleri 2023 özelinde ise önemli bir yükselişe imza attı. Tesla'nın hisseleri yılın başından bu yana %70 artarken, hisseler yıl içi gördüğü en düşük seviyeden 2023 yılında yaklaşık iki kat daha değerli konuma yükseldi.

Musk şu anda dünyanın en zengin insanı unvanına sahip olabilir ancak aynı zamanda tarihte bir kişi tarafından kaybedilen en büyük servet rekorunu da elinde tutuyor. Geçen yılın sonlarında Musk, Kasım 2021'de 340 milyar dolar olan net servetinin Aralık 2022'de 137 milyar dolara düşmesinin ardından 200 milyar dolar servet kaybeden ilk kişi olmayı başardı.