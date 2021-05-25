Dünyanın En Zengini Bernard Arnault Oldu! Jeff Bezos'u Geçti

Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault olarak değişti. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçen Arnault, en zengin olarak tarihe adını yazdırdı. Arnault'un kişisel servetinin 196 milyar doları aştığı belirlendi.

Dünyanın en zenginleri listesi neredeyse her hafta el değiştirirken son güncelleme ile birlikte moda devi Bernard Arnault 186.3 milyar dolarlık servetiyle Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u geçerek birinciliği aldı.

Fransız iş adamı Bernard Arnault'un net serveti 186.3 milyar dolara ulaştı. Dünyanın en zengini unvanı böylece Amazon'un sahibi Jeff Bezos'tan el değiştirmiş oldu.

Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH) hisseleri bu gelişme ile hafif de olsa güçlenmeye başladı. Forbes'a göre Arnault'un kişisel serveti de 600 milyon dolardan fazla yükseldi. LVMH'nin piyasa değeri de 320 milyar dolara çıktı.

Dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault

Pandemi ile birlikte pek çok ülkede işsizlik tavan yaptı. Milyonlarca insan işsiz kalırken, birçok küçük işletme battı ya da batma noktasına geldi. Fakat bu dönemde en çok güçlenenler, halihazırda milyarca dolarlık servetleri olan isimler oldular. Aynı dönemde internetten alışverişinm tarihin zirvesine çıkması ile Jeff Bezos'un serveti 40 milyar dolar arttı.

Listede hızla yükselen isimlerden bir tanesi ise Bernard Arnault'du. Moda kralı Arnault servetini sadece 14 ayda 110 milyon doların üzerinde artırdı. Milyarder iş adamı Jeff Bezos'u ise sadece 300 milyon dolarla geçmiş oldu.

Bünyesinde Louis Vuitton, Fendi, Christian Dior ve Givenchy gibi markaları barındıran LVMH'nin patronu olan Barnard Arnault, servetini 186.3 milyar dolara kadar yükseltti. Bu yükselişle birlikte Bloomberg'in hazırladığı listede ilk sıraya oturan Arnault, adını da tarihe yazdırmış oldu.