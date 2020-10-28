Dünyanın En Zenginleri Bir Günde 14 Milyar Dolar Kaybetti

Neredeyse bir yıldır devam eden Koronavirüs salgını Forbes milyarderler listesinde de büyük karışıklığa yol açıyor. Forbes'un geçtiğimiz gün sunduğu rapora göre dünyanın en zenginleri 14 milyar dolar kaybetti. Ancak aralarında kazançlı çıkan tek bir isim var: Jeff Bezos.

Hem Türkiye hem de dünya genelinde Kronavirüs vakaları artmaya devam ederken, Forbes'un son raporu dünyanın en zenginlerinin ne kadar darbe aldığını gösteriyor. Pandeminin son etkisine göre, ABD'deki en zengin 10 şirket tek bir günde 14 milyar dolar kaybetti.

Dünyanın en zenginleri 14 milyar dolar kaybetti

Pazartesi günü piyasa kapanışından sonra Forbes milyarderler listesindeki en büyük günlük zararı Facebook CEO'su Mark Zuckerberg yaşadı. Sadece bir günde 2,8 milyar dolar kaybettikten sonra yaklaşık 101,8 milyar dolar net servete sahip olan Zuckerberg'in arkasında 1,7 milyar kayıpla Bill Gates bulunuyor. Ancak Gates'in bu kaybına pek üzülmemek gerekiyor, teknoloji devi hala 115 milyar doların üzerinde bir değere sahip.

ABD'nin en zengin 10 kişisi listesinde yer alan diğer önemli milyarderler arasında Tesla CEO'su Elon Musk ve Warren Buffett yer alıyor. Berkshire Hathaway CEO'su bir gecede 1.5 milyar dolar kaybetti. Serveti SpaceX ve Tesla şirketlerine bağlı olan Musk ise net servet konusunda 93,6 milyar dolara gerilemiş durumda.

Dünyanın en zengin adamı ve Amazon CEO'su Jeff Bezos, Amazon hisselerinin kapanmasıyla servetini artırmayı başaran isimlerden biri oldu. 10 kişilik listede servetinin arttığını gören tek milyarder olan Bezos, halihazırda 193 milyar dolar servete sahip. Ayrıca "kaybedenler listesinde" sadece bir kadın bulunuyor: 66,9 milyar dolarlık kazancıyla Walmart varisi Alice Walton.

Tüm bunlara rağmen salgın sırasında milyarderlerin bir gecede yaşadığı en büyük kayıp bu değil. Geçtiğimiz 3 Eylül'de Musk, Zuckerberg ve Gates dahil olmak üzere en zengin teknoloji milyarderleri 44 milyar dolara yakın bir servet kaybetmişti.

2020 yılı bütün ülkeler için kötü geçmiş olsa da, milyarderler açısından durum pek böyle değil. Örneğin daha önce modern insanlık tarihinde 200 milyar dolar servete ulaşan ilk kişi olan Bezos, yaklaşık iki yıldır Forbes listesindeki koltuğunu bırakmıyor.