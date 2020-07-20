Dünyanın En Zenginleri Listesinde Elon Musk Bakın Kaçıncı Oldu!

Yaptığı çılgın girişimlerle tanınan Elon Musk, dünyanın en zenginleri listesinde büyük bir yükseliş kazandı. Yeniden belirlenen bu listede Jeff Bezos yine lider olmayı başardı. Hadi gelin bu teknoloji dehasının kaçıncı sıraya yükseldiğine hep birlikte göz atalım.

Tesla ve SpaceX gibi küresel çapta başarı yakalayan şirketlerin CEO görevini yürüten Elon Musk, bir süredir serveti ile konuşuluyor. Elbette yaptığı çapkınlıklarla da bilinen Musk, şimdilerde Tesla firmasının değerini büyük oranda arttırmasının keyfini yaşıyor. Tesla hisselerinin son dört ayda yüzde 320 değer kazanmasıyla serveti çok ciddi bir miktara ulaşmayı başardı.

Dünyanın en zenginleri listesinde Elon Musk rüzgarı

Elon Musk’ın bütün serveti dört ay önce 24,6 milyar dolarken şimdi ise 69,2 milyar dolar seviyelerine kadar çıktı. Böylece kendisine bu konuda ilk 10’da yer bulmayı başardı. Ünlü girişimci ve iş insanı, dört ay önce Forbes’un ‘en zengin insanlar’ listesinde 31. sırada kendisine yer bulmuştu.

Bu listede ilk defa ilk 10 içinde yer alan Elon Musk; bununla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Hiç umurumda değil. Bu sayılar iner, çıkar. Önemli olan halkın sevdiği güzel ürünler yapmak.” dedi. Jeff Bezos, 176 milyar dolar servetiyle yine ilk sırada yer aldı.

Genel olarak değerlendirildiğinde, büyük şirketlerin salgın sürecinde kendi mal varlıklarını büyük oranda arttırdığı göze çarpıyor. Özellikle de e-ticaret faaliyetleri yürüten Amazon gibi kuruluşlar bu konuda başı çekiyor. Sizce bu listede olmayı hak eden başka birileri daha var mı? Aklınıza gelenleri yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz.