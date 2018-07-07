Dünyanın Hidrojenle Çalışan İlk Gemisine Toyota Desteği

Dünyanın hidrojenle çalışan ilk gemisi “The Energy Observer”, Dünya çevresindeki 6 yıllık yolculuğuna başlamadan önce Venice’ye ulaştı. Gemi, yakıt olarak kullanacağı hidrojeni deniz suyundan elde eden ve çevreye hiçbir şekilde sera gazı yaymayan yapısıyla oldukça çevreci.

Gelecekteki enerji ağları için bir model niteliğindeki bu yolculuğa, son yıllarda yenilenebilir enerji alanında çalışmalar yürüten otomotiv devi “Toyota” sponsor oldu.

Japonya merkezli otomotiv devi, bir süredir otomobillerde yakıt olarak hidrojenin kullanılması adına çalışmalar yapıyordu. Hatta şirket bu amaçla, Dünya’da hidrojeni yakıt olarak kullanan ilk seri üretim otomobil olan “Mirai”yi piyasaya çıkarmıştı. Hidrojen teknolojisine önem veren Toyota, otomotivin yanısıra daha başka sektörlerde de bu teknolojiyi destekliyor ve geliştirmeye çalışıyor.

2017 yılında yine Toyota’nın desteğiyle Fransa’da üretilen The Energy Observer, kariyerine bir yarış botu olarak başlamıştı. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve dalga enerjisini kullanarak denizde ilerleyebilen gemi, bunlara ek olarak hidrojen enerjisini kullanabilecek şekilde geliştirildi.

Gemi, bir çeşit elektroliz yöntemi kullanarak suyu oksijen ve hidrojenlerine ayırıyor. Daha sonrasında hidrojen 350-700 bar basınçla sıkıştırılarak, ihtiyaç duyulduğunda kullanılmak üzere aluminyum ve karbon fiberden yapılmış 8 adet enerji tankında depolanıyor. Bu sayede gemide, sadece bataryalı sistemlerden güç alan gemilere kıyasla çok önemli bir ağırlık avantajı elde ediliyor.

İlk üretildiğinde 24,38 metre uzunluğunda olan gemi, günümüze kadar dört kez daha uzatıldı ve bugunkü 30,5 metre uzunluğuna ulaştı. Geminin genişliği ise 12,80 metre. Geminin iç mekanındaki tüm mobilyalar da, geminin karakteristiğine uygun olarak mümkün olduğunca hafif olacak şekilde tasarlandı.

Yenilenebilir enerji kullanımını, çeşitliliğini tüm Dünya’ya gösterme ve tanıtma amacıyla yolculuğuna başlayan gemi, geçtiğimiz yıl seyahatinin büyük bir kısmı boyunca Fransa çevrelerindeydi. Bu yıl şu dönemlerde Akdeniz’de Venice’ye ulaşan gemi, 2019 yılında Kuzey Avrupa’ya doğru yola çıkacak ve “2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları” başlamadan hemen önce Tokyo’ya varmaya çalışacak.

Geminin Venice limanında 10 gün boyunca demirlemesi süresince, gemi mürettebatı interaktif bir sergi açacak ve çevreci teknolojileri halka tanıtacak. Geminin Dünya çevresindeki seyahati sırasında, kesin ve sürdürülebilir çözümler hakkında geminin bir belgeseli de çekilecek.