Dünyanın İç Çekirdeği 2,5 Milyar Yıldır Sızıntı Yapıyor

Gezegenimizin yaklaşık olarak dört buçuk milyar yıldır varolduğunu söylüyoruz. Ancak onunla ilgili ortaya çıkan bilgiler, henüz tüm bilgilerin yalnızca %5'i kadar. Özellikle de iç çekirdek hakkında çok az bilginin olması, bilim insanlarının kuşkulandırıyor. İşte haberimizin detayları.

Dünyanın son derece sıcak olan iç çekirdeği hakkında bildiklerimiz, gerçekten de çok az. Bugüne kadar yer altında yapılan en yüksek sondaj, yaklaşık olarak 12.6 kilometre. Ruslar bu sondaj sonucunda pek fazla bir bilgiye ulaşamadılar. Ancak son elde edilen bulgular Dünyanın iç çekirdeğinin aslında uzun bir süredir sızıntı yaptığını gösteriyor.

Dünyanın iç çekirdeği yüzeye kadar ulaştı

Korkunç bir sıcaklığa sahip olan Dünyanın iç çekirdeği hakkında bilinen sabit bilgilerden birisi de kesinlikle Magma ile alışveriş yapmadığıydı. Çok fazla sıcak ve katı olması nedeniyle böyle bir duruma imkan verilmiyordu.

Periyodik tablodaki 74. element olan Tungsten (W) elementi sayesinde bütün gerçekler ortaya çıktı. Bu element, normal şartlarda Dünyanın iç çekirdeğinde bulunur. Ancak son yapılan çalışmalarda hem magmada, hem de yeryüzündeki kayaçlarda bulunduğu görüldü. Bu demek oluyor ki, Dünyanın iç çekirdeği yüzey ile sürekli alışverişi halinde.

Esasında bu alışveriş son 2,5 milyar yıldır artış gösterdi. Daha öncesinden bu kadar yüksek oranlı bir alışveriş görülmüyordu. Peki sizce de Dünyanın iç çekirdeği dış çekirdeği ile bağlantı halinde olabilir mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.