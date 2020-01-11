Dünyanın İlk 5G'li Bilgisayarı: Lenovo Yoga 5G #CES2020

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de tanıtılan teknolojik ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videomuzdaki konuğumuz Lenovo'nun dünyanın ilk 5G teknolojisine sahip dizüstü bilgisayarı Lenovo Yoga 5G.

Lenovo Yoga 5G inceleme videosunda Lenovo'nun dünyadaki ilk 5G'ye sahip bilgisayarı olma özelliğini taşıyan Yoga 5G modeline yakından bakıyoruz. Yoga 5G bağlantı seçeneklerinin yanında 24 saatlik pil ömrüyle de oldukça dikkat çeken bir model.

Hemen aşağıda yer alan Yoga 5G inceleme videosunda cihazın ekranı, teknik özellikleri ve tüm detaylarını öğrenebilirsiniz. Keyifli seyirler dileriz!

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