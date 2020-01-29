Dünyanın İlk 5G Tableti Samsung Galaxy Tab S6 Satışa Çıkıyor, İşte Fiyatı

Samsung’un yeni tableti Galaxy Tab S6 5G, Ocak ayı başlarında canlı olarak görüntülenmiş, özellikleri belli olmuştu. Güney Koreli dev, dünyanın ilk 5G tabletini yarın satışa sunacağını resmi olarak duyurdu. Samsung Galaxy Tab S6 5G özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Sadece Samsung’un değil, dünyanın ilk 5G bağlantısını destekleyen tableti Galaxy Tab S6, hatırlayacağınız üzere Ocak ayının ilk haftasında bir mağazada görüntülenmiş, özellikleri ortaya çıkmıştı. 2020’nin ilk çeyreğinde resmi olarak tanıtılmasını bekliyorduk. Resmi haber bugün Samsung’dan geldi. Tabletin Güney Kore’de yarın satışa sunulacağını duyurdu.

Samsung Galaxy Tab S6 5G Özellikleri

Galaxt Tab S6 5G, LTE sürümü ile benzer özelliklere sahip. 10.5 inç Super AMOLED ekrana sahip olan tabletin gövdesi 5.7 mm kalınlığında ve 420 gram ağırlığında. S Pen ile birlikte Mountain Gray renkle satışa sunulacak tabletin alt tasarımı LTE sürümüne göre biraz farklılık gösteriyor. USB-C portu ortak olsa da, 5G sürümünde hoparlör ızgarası tasarımı farklı.

Samsung Galaxy Tab S6 5G

Samsung Galaxy Tab S6 5G Fiyatı

Samsung Galaxy Tab S6 5G fiyatına gelince, 128GB depolama alanlı tek bir model satışa sunulacak. Fiyatı 848 dolar olacak.