Japonya Dünyanın İlk Ahşap Uydusunu Fırlatmaya Hazır

Japonya'da bir üniversite ve şirket arasındaki ortaklık kapsamında dünyanın ilk ahşap uydusu 2023'te uzaya fırlatılacak. Sumitomo Forestry şirketinin geliştirmeyi planladığı bu uydu, Dünya yörüngesindeki uzay çöplerini temizlemeyi hedefliyor.

Yörüngeye yerleştirilen uyduların sayısı günden güne artıyor ve bu, Dünya yörüngesinde daha fazla uzay çöpü birikmesine yol açıyor. Sumitomo Forestry adlı bir Japon şirketi, 2023 yılına kadar ahşaptan yapılmış ilk uyduları geliştirmek için Kyoto Üniversitesi'nden araştırmacılarla birlikte çalıştı. Sumitomo Forestry, uzayda ahşap malzemelerin kullanımı üzerine araştırmalara başladığını söylüyor.

Şirket ve üniversite arasındaki ortaklık, Dünya'daki farklı ahşap türlerini deneyerek başlayacak. Ortaklara göre ahşap uydular, yörüngede zararlı maddeleri temizleyecek ve hasar bırakmadan atmosferde yerini alacak. Projenin bir sonraki aşamasında ise ahşap uydunun bir mühendislik modelinin geliştirilecek ve uydunun uçuş modeli oluşturulacak.

Kyoto Üniversitesi Profesörü Takao Doi, Dünya atmosferine yeniden giren ve atmosferde yıllarca kalan minik alümina parçacıkları konusunda endişelerini dile getiriyor. Profesör Doi, en nihayetinde bu parçacıkların Dünya çevresini etkileyeceğine inanıyor.

Dünyanın ilk ahşap uydusu 2023'te fırlatılacak

Euroconsult adlı bir araştırma firması, on yıllık süreç içerisinde her yıl 990 ek uydunun fırlatılacağını tahmin ediyor. Eğer bu tahmin gerçekleşirse 2028 yılına kadar yörüngede 15.000 uydu olabilir. Sadece SpaceX'in binlerce Starlink uydusunu yörüngeye yerleştirmeyi planladığı düşünülürse bu çalışmanın bir hayli faydalı olabileceğini söyleyebiliriz.

Sumitomo Forestry, sıcaklık değişimlerine ve Güneş ışığına karşı oldukça dayanıklı ahşap malzemeler geliştireceğini söylüyor. Ancak şirket, proje için kullandığı ahşap türünü şimdilik saklamayı tercih ediyor. Şu anda neredeyse 6000 uydu Dünya'nın etrafında dönüyor ve Dünya Ekonomik Forumu'na göre bunların yaklaşık yüzde 60'ı uzay çöpünü oluşturuyor.

Ayrıca hatırlayacağınız üzere daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzaya çöp kamyonu fırlatacak bir anlaşma imzaladı. 86 milyon Euroluk anlaşma kapsamında uzay çöpleri temizlenmesi amaçlanıyor. Dünya'nın etrafında saatte 28.000 kilometreyi bulan hızlarda dolaşan uzay çöplerinin küçük parçaları bile muazzam derecede yıkıcı bir güce sahip.