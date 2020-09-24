Polonya Dünyanın İlk COVID-19 Aşısını Duyurdu!

Polonyalı ilaç şirketi Biomed Lublin, COVID-19 hastalığını atlatan veya hastalığa hiç yakalanmayan plazmalardan elde edilen dünyanın ilk COVID-19 aşı üretimini bitirdiğini duyurdu. Türkiye bu COVID-19 aşısını satın alacak mı? İşte detaylar.

COVID-19 semptomu göstermeyen veya iyileşen hastalardan alınan plazma örnekleriyle üreten ve dünyanın ilk COVID-19 aşısı olduğunu iddia eden Polonyalı şirket, SARS-CoV-2 immünoglobulinlerden faydalandığını söylüyor.

Biomed'in CEO'su Marcin Piróg da ilk Koronavirüs aşısını ürettiklerine vurgu yaparak "Plazma fraksiyonasyon işleminden sonra insan plazmasını etkili bir şekilde aşıya dönüştürülebileceğini kesin olarak kanıtladık" dedi.

Dünyanın ilk COVID-19 aşısı

Biomed Lublin tarafından yapılan açıklamada dünyanın ilk COVID-19 aşı ticari olmayan klinik denemeler için 2020'nin 4. çeyreğinde piyasaya sürülecek. Biomed, "Her şey planlandığı gibi giderse birkaç ay içinde Polonya, COVID-19'a karşı etkili bir ilaca sahip dünyadaki ilk ülke olacak" dedi.

Polonyalı şirket 3000'den fazla anti-SARS-CoV-2 immünoglobulin örneği üretildiğini ve ürün stabilite testleri de dahil olmak üzere gerekli testlerin tamamlanmasından sonra dört merkezde klinik denemelere sunulacağını aktardı. Dünya çapında dağıtımın ne zaman yapılacağı veya diğer ülkelerin satın alıp almayacağı henüz bilinmiyor.

Türkiye COVID-19 aşısını ne zaman duyuracak?

Polonya'da olduğu gibi daha önceden Rusya ve Çin'de de COVID-19 aşısıyla ilgili önemli açıklamalar yapılmıştı. Ülkemizde ise pek çok üniversite bünyesinde yapılan COVID-19 aşı testleri henüz faz testlerini geçmeyi başarmış değil.