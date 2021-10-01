Dünyanın İlk Covid-19 İlacı Ölüm Riskini %50 Azaltıyor

Dünyanın ilk Covid-19 ilacı molnupiravir test sonuçları açıklandı. Merck & Co Inc'in COVID-19 için deneysel oral ilacı molnupiravir, Cuma günü açıklanan geçici klinik araştırma sonuçlarına göre, ciddi hastalık riski taşıyan hastaların hastaneye yatış veya ölüm olasılığını yaklaşık %50 oranında azalttı.

Merck ve ortağı Ridgeback Biotherapy, hap için mümkün olan en kısa sürede ABD acil kullanım izni almayı ve dünya çapındaki düzenleyici kurumlara başvuru göndermeyi planlıyor.

Virüsün genetik koduna hatalar eklemek için tasarlanan molnupiravir, COVID-19 için ilk oral antiviral ilaç olacak.

Dünyanın ilk Covid-19 ilacı molnupiravir sonuçları

Dünyanın dört bir yanındaki hastaların kaydedildiği denemede, beş gün boyunca her 12 saatte bir molnupiravir alındı.

Çalışmaya, semptomları beş günden fazla olmayan, laboratuvar tarafından doğrulanmış hafif ila orta şiddette COVID-19 hastaları dahil edildi. Tüm hastalarda obezite veya ileri yaş gibi kötü hastalık sonucuyla ilişkili en az bir risk faktörü vardı.

Merck'in çalışmasına göre 775 hastanın analizi, molnupiravir verilenlerin %7.3'ünün ya hastaneye kaldırıldığını ya da tedaviden 29 gün sonra öldüğünü, bu oranın plasebo hastalarında ise %14.1 olduğu gözlemlendi. Molnupiravir grubunda ölüm olmadı, ancak plasebo grubunda sekiz ölüm yaşandı.

Merck, şimdiye kadar yapılan viral sekanslamanın, molnupiravir'in son derece bulaşıcı Delta dahil olmak üzere koronavirüsün tüm varyantlarına karşı etkili olduğunu gösterdiğini söyledi.

Merck CEO'su Robert Davis verdiği demeçte, "Bu, COVID-19'un nasıl yönetileceği konusundaki diyaloğu değiştirecek." ifadelerini kullandı.

Ridgeback CEO'su Wendy Holman yaptığı açıklamada, "COVID-19'lu insanları hastaneden uzak tutmak için evde alınabilecek antiviral tedavilere kritik olarak ihtiyaç duyulmakta." dedi.

Şirketin, ABD hükümetine 1,7 milyon doz molnupiravir tedarik etmek için bir sözleşmesi var. CEO Davis, Merck'in dünya çapındaki diğer hükümetlerle benzer anlaşmaları olduğunu söyledi. Şirket, ülke gelir kriterlerine dayalı kademeli bir fiyatlandırma yaklaşımı uygulamayı planladığını da aktardı.

Bilim adamları, dünya çapında yaklaşık 5 milyon insanı öldüren virüsün neden olduğu ciddi hastalıkları önlemeye yardımcı olacak potansiyel yeni tedaviyi memnuniyetle karşıladı.

Pfizer ve İsviçreli farmasötik Roche Holding gibi rakipler, COVID-19 için uygulanması kolay bir antiviral hap geliştirmeyle yarışıyor, ancak şimdiye kadar sadece hastaneye yatırılmamış COVID-19 hastalarının tedavisi için damardan verilmesi gereken antikor kokteylleri onaylandı.