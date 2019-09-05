Dünyanın İlk Demir İyon Pili Geliştirildi

Günümüzde pil teknolojileri adına yeni çalışmalar ve araştırmalar yapılıyor. Bu alanda yapılan son çalışmalardan biri Hint Teknoloji Enstitüsü’nde gerçekleşti. Araştırmacılar, dünyanın ilk demir iyon pilini geliştirerek ilerde lityum iyon pillere göre daha ucuz ve stabil bir alternatif sunmayı hedefliyor.

Demir iyon pil, düşük karbonlu çelik kullanan anottan elde edilirken, elektrolit olarak demir klorat kullanıyor. Böylece bu pillerin üretimi, lityum iyon pillerden daha ucuza geliyor. Hem maliyet açısından hem de depolama açısından avantajlı olan demir iyon piller, elektriğin deşarj olması durumunda kısa devre olasılığını önleyen dendrit üretmediği için daha güvenli bir kullanım sunuyor.

Demir iyon pillerin daha fazla test edilmeye ve geliştirilmeye ihtiyacı olsa da araştırma ekibinin geliştirdiği piller şimdilik 150 kez tekrar şarj edilebiliyor. Pilin enerji yoğunluğu ise henüz maksimum 220 wh/kg olabiliyor. Bu da 350 wh/kg enerji yoğunluğuna sahip olan lityum iyon pillerden daha düşük bir değer sunuyor.

Her ne kadar şimdilik lityum iyon piller tercih ediliyor olsa da bu pillerde kısa devre özelliği olmaması, demir iyon pillerin piyasada tutulabileceğini gösteriyor. Çünkü lityum iyon piller patladıklarında ya da zarar gördüklerinde alev alabiliyorlar. Demir iyon pillerde kısa devre mümkün olduğu için alev alma gibi tehlikeli kazaların önüne geçebilir.