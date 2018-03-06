Dünyanın İlk Dijital Süper Modeli Shudu ile Tanışın

Shudu Gram adındaki süper model, ilk bakışta normal bir insan gibi gözükse de, aslında gerçek bambaşka! Son dönemde fotoğraflarıyla Instagram'ı kasıp kavuran model, ünlü fotoğrafçı Cameron-James Wilson tarafından tamamen bilgisayar ortamında üretildi.

Wilson, "dünyanın ilk dijital süper modeli" olarak tanımladığı Shudu Gram ile moda dünyasında bambaşka kapıyı araladı. Yarattığı dijital kişilikle moda ile teknolojiyi muazzam bir şekilde harmanlayan 28 yaşındaki fotoğrafçı, YouTube videoları ve çevrimiçi diğer kaynakları kullanarak 3D teknolojisini öğrendi ve Shudu'ya dijital bir yaşam verdi.

Shudu Gram (@shudu.gram)'in paylaştığı bir gönderi ( Kas 20, 2017 at 10:09öö PST )

Nisan ayında Instagram hesabı açan Shudu, gerçek modellere taş çıkartan fotoğraflarıyla çok kısa bir sürede 60 bin takipçiye ulaştı. İlk görüşte gerçek bir insan izlenimi vermeyi başaran Shudu, aynı zamanda ünlü şarkıcı Rihanna'nın kozmetik markasının da ürünlerini sergiliyor.

Shudu Gram (@shudu.gram)'in paylaştığı bir gönderi ( Ağu 25, 2017 at 1:56ös PDT )

Londra'da yaşayan 28 yaşındaki Wilson, Shudu nedeniyle bazı eleştirilerin de odağında kaldı. Sosyal medyadaki kimi kullanıcılar, Wilson'ın ücret ödeyip siyahi bir kadınla çalışmak istemediği için böyle bir yönteme başvurduğunu düşünüyor.

Shudu Gram (@shudu.gram)'in paylaştığı bir gönderi ( May 13, 2017 at 12:23ös PDT )

İngiliz fotoğrafçı ise bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Kariyeri boyunca defalarca siyahi modellerle çalıştığını ifade eden Wilson, Shudu'nun dünyadaki bütün kıtaları temsil ettiğini ve güzelliğindeki ilhamın da bu olduğunu söyledi.

"Shudu milyonlarca Afrikalı erkek ve kadın gibi benim için özel biri" diyen Wilson, "Onu gerçeğe dönüştürmeye çalışan bir fantezim var. Her ne kadar dijital bir kişilik de olsa bir yerlerde aslında var olduğunu hissediyorum" ifadelerini kullandı.

Dünyanın ilk dijital süper modeli Shudu Gram'ın Instagram fotoğraflarına buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.