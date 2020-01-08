Dünyanın İlk Dört Taraflı 4DX Sinema Ekranı Duyuruldu! #CES2020

Sinema teknolojisi şirketi CJ 4DPLEX, dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de dünyanın ilk dört taraflı 4DX sinema ekranını tanıttı. Gelin hep beraber yeni sinema teknolojisine yakından bakalım.

Sinemalar Yeni Teknolojiler ile Vites Yükseltecek!

Yeni tanıtılan 4DX sinema ekranı sinemanın üç tarafını ve tavanını kaplamakta. Dört tarafı kaplayan ekranlar ile hareket, su, rüzgar, kar, yıldırım gibi özel efektler daha gerçekçi oluyor. Dört taraflı 4DX ekran formatının sinema dünyasında türünün ilk örneği olduğu söyleniyor. 4DX sinema ekranı ile birlikte filmleri iliklerinize kadar hissedebileceksiniz.

Hemen aşağıda yer alan videodan 4DX sinema ekranının nasıl göründüğüne bakabilirsiniz. Yeni tanıtılan bu teknolojinin sinemalarda yer alması epey bir zaman alacak gibi duruyor. Mevcut sinemalar 4DX ekran ile vites yükseltmeye hazırlanıyor. Yeni teknolojinin ilk olarak yurt dışındaki sinemalarda olması bekleniyor.

Şirket yeni teknolojisini kullanıcılara göstermek için bir demo alanı hazırladı. Demo alanına kullanıcılar büyük ilgi göstermekte. Sizler yeni ekran teknolojisi hakkında neler düşünüyorsunz? Bu ekran teknolojisinin Türkiye'de yer alan sinemalara gelmesini ister miydiniz? Haberimizin hemen altında yer alan yorumlar bölümünden düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın!