Dünyanın İlk Ekran Altı Kameralı Telefonunun Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Akıllı telefon üreticileri her geçen gün cihazlarına bazı yenilikçi özellikler ekleyerek rakiplerinin önüne geçmeyi hedefliyor. ZTE, rekabette bir adım öne geçti ve dünyanın ilk ekran altı kameralı telefonunu geliştirdi. ZTE, ekran altı kameraya sahip olan ZTE Axon 20 5G'nin tanıtım tarihi ile ilgili bilgi paylaştı.

Dünyanın İlk Ekran Altı Kameralı Telefonu Ne Zaman Tanıtılacak?

ZTE firması, ekran altı kamerası ile rakiplerinin arasından sıyrılmayı başarabilen ZTE Axon 20 5G modelini 1 Eylül tarihinde tanıtacağını duyurdu. ZTE Axon 20 5G sahip olduğu ekran altı kamera teknolojisi nedeni ile insanları oldukça heyecanlandırıyor. Samsung, Oppo ve Xiaomi gibi akıllı telefon üreticileri de ekran altı kamera teknolojisi üzerinde çalışıyor ve bu firmaların 2020 yılında ekran altı kameralı telefon satışa sunmaları bekleniyor.

Dünyanın İlk Ekran Altı Kameralı Telefonu ZTE Axon 20 5G Özellikleri

Sızdırılan bilgilere göre 6.92 inç ekran büyüklüğüne sahip olan ZTE Axon 20 5G, bu ekran üzerinde kullanıcılarına Full HD+ çözünürlük sunacak. Gücünü Qualcomm firmasının geliştirdiği Snapdragon 765G işlemcisinden alan ZTE Axon 20 5G, 6GB, 8GB ve 12GB RAM seçeneklerine sahip olacağı belirtiliyor. Cihazın depolama tarafında ise 64 GB, 128 GB ve 256 GB seçeneklerin yer alacağı iddia edildi.

Cihazın arka kısmında 64MP çözünürlüğünde ana kamera, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 2MP çözünürlüğünde derinlik sensörü ve 2MP çözünürlüğünde makro kamera olmak üzere toplamda 4 adet lens yer alacağı tahmin ediliyor. Cihazın ön kısmında ise 32MP çözünürlüğünde kamera bulunacağı iddia edildi.

Sızdırılan bilgilere göre ZTE Axon 20 5G, 4120 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Dünyanın ilk ekran altı kamera teknolojisine sahip olacak cihazın Android 10 işletim sistemi ile birlikte geleceği iddia edildi. ZTE firmasının yeni modelinin Çin dışında satılıp satılmayacağı ise henüz bilinmiyor.