Dünyanın İlk Elektrikli Otonom Kargo Gemisi Suya İndi

Dünyanın ilk tamamen elektrikli otonom kargo gemisi olarak tasarlanan geleceğe odaklı bir gemi, her yıl 40.000 dizel motorlu kamyon yolculuğunun yerini alması amaçlanan Norveç'te piyasaya çıktı.

Yara Birkeland, açılışının bir parçası olarak Oslo'nun başkentine kısa, mürettebatlı bir yolculuk yaptı ve ticari operasyonlara başlamadan önce otonom bir konteyner gemisi olarak sertifikalandırılması için çalışmalara başlandı.

Kimya firması Yara ile denizcilik teknolojisi şirketi Kongsberg arasındaki ortak girişim olan Yara Birkeland, 2017 yılında dünyanın ilk tamamen elektrikli ve otonom konteyner gemisi olarak duyurulmuştu.

Plan, gemiyi Yara'nın Prosgrunn'daki üretim tesisinden yakındaki kasabalara kimyasal ve gübre taşımak için kullanmak ve dizel motorlu kamyon taşımacılığı ihtiyacını ortadan kaldırarak NOx ve CO2 emisyonlarında önemli azalma sağlamaktı.

Dünyanın ilk elektrikli otonom kargo gemisi özellikleri

80 metre uzunluğundaki gemi 6.8 mWh'lik pil takımıyla çalışıyor ve maksimum 15 knot (28 km/s) hızda 3.200 tona kadar yük taşıyabiliyor.

Yara, geminin üretiminin yanı sıra, Yara Birkeland'da nihai kullanım için sıfır karbonlu bir yakıt kaynağı geliştirmek için gübre üretiminde kullanılan kendi amonyak stoklarından yararlanıyor. Uzun mesafeli nakliye için dizele alternatif olarak amonyağa kayda değer ve artan bir ilgi var, ancak üretimi ve en iyi nasıl kullanılabileceği konusunda çözülmesi gereken birçok pürüz var.

Yara Clean Ammonia yöneticisi olan Magnus Krogh Ankarstrand, "Yenilenebilir enerji 1905'te başlangıç ​​noktamızdı, şimdi amonyak bizi köklerimize geri getirebilir. Geniş nakliye ağımız ve mevcut altyapımız, amonyak anlamına geliyor. küresel olarak uzun mesafeli nakliye için lider yakıt olma potansiyeline sahip." dedi.

Yara Birkeland'ın ilk seyahati, 18 Kasım'da Horten kasabasından yaklaşık 70 km uzaktaki Oslo'ya gerçekleşti. Başkent ziyareti, projedeki ortaklar için gemiyi yakından deneyimlemeleri ve hükümet için düzenlendi.

Yara CEO'su Svein Tore Holsether, "Dünyanın ilk tamamen elektrikli ve kendinden tahrikli konteyner gemisini sergilemekten gurur duyuyoruz. Bu gemi, yılda 1.000 ton CO2 azaltacak ve 40.000 seferin yerini dizel motorlu kamyonlarla değiştirecek" dedi.

Teknoloji şirketi Kongsberg, otonom navigasyon için sensörleri ve diğer sistemleri entegre etmekten sorumlu olacak ve tam özerkliğe giden yolda bir uzaktan çalıştırma aşamasını da içerecek.