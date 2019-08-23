Dünyanın İlk elektrikli ralli arabası Opel Corsa-e ile Tanışın

Alman otomobil üreticisi Opel, dünyanın ilk elektrikli ralli arabası Corsa-e’yi görücüye çıkardı. Gücünü 50 kWh lityum-iyon bataryadan alan araç, eylül ayında düzenlenecek olan 2019 Frankfurt Motor Show'da resmi olarak tanıtılacak.

Dünyanın en büyük otomobil markaları, hem petrol fiyatlarının yüksekliği hem de çevresel faktörler nedeniyle elektrikli araçları her zamankinden daha fazla tercih ediyor. Yeni teknoloji ve mühendislik çözümlerini günlük hayata entegre etmek isteyen üreticiler, kullanıcılara çok daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekosistem sunmayı amaçlıyor.

Elektrikli otomobil sektörünün en önemli oyuncularından biri olan Opel, günlük hayatta gördüğümüz elektrikli araçları otomobil sporlarına uyarladı.

Dünyanın ilk elektrikli ralli arabası olan Opel Corsa-e, 50 kWh lityum-iyon bataryadan oluşan yüzde yüz elektrikli bir güç aktarma sistemine sahip.

Opel Corsa-e’nin 136 beygir gücündeki motoru 191 Nm tork üretiyor. Orijinal Corsa’ya göre çok daha hafif olan araç, aynı zamanda yuvarlanma kafesi ve gövde altı koruma sistemine sahip.

Opel Corsa-e, Alman Ralli Şampiyonası ve diğer otomobil sporları etkinliklerinde boy gösterecek. Alman markanın elektrikli ralli aracına sahip olmak isteyen kişilerin ise 50.000 euroyu gözden çıkarmaları gerekiyor.

Son olarak, Opel Corsa-e’nin ne zaman satışa sunulacağı henüz belli değil; ancak araç gelecek ay 2019 Frankfurt Motor Show’da görücüye çıktıktan sonra tüm detayları öğreneceğiz.