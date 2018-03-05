Dünyanın ilk Elektrikli Touring Yarış Otomobili “Cupra e-Racer”

Cupra, yakın zaman önce Seat’tan ayrılarak bağımsız bir alt marka haline gelmişti. Cenevre Otomobil Fuarı’nda Cupra Ateca, Cupra Ibiza ve Leon TCR yarış otomobilini tanıtmaya hazırlanan şirket, bunlara ek olarak çok farklı bir otomobil daha tanıtacak. Seat’ın başkanı Luca de Meo’nun bir açıklama videosu yayınlayarak duyurduğu araç Cupra e-Racer olarak adlandırılıyor ve tamamen elektrikle çalışıyor.

Aslında elektrikli araçları Formula-e yarışlarında ve Le Mans yarışlarında keyifle izliyoruz ancak Cupra’nın duyurduğu Cupra e-Racer, touring kategorisinde dünyanın ilk elektrikli yarış otomobili olma özelliğini taşıyor. Araç yüzde 100 elektrikli olmasına rağmen, benzinle çalışan süper spor otomobillere kolayca meydan okuyabilecek özelliklere sahip. Cupra’nın bu otomobili, Seat’ı uluslararası TCR yarışlarında temsil eden Leon versiyonu üzerine inşa ettiğini görüyoruz.

Araçla ilgili henüz çok fazla detay paylaşılmamış olsa da aracın sabit şekilde 402 beygir güç üretebildiğini ve maksimum olarak oldukça etkileyici bir değer olan 670 beygir gücüne ulaşabildiğini biliyoruz. Araçta, 4 adet elektrik motoru bulunuyor ve Leon TCR’deki önden çekiş sisteminden farklı olarak arkadan itiş sistemi kullanılmış. 40/60 oranındaki ağırlık dağılımıyla karşımıza çıkan araç (ağırlığın %40’ı aracın ön, %60’ı arka tarafında olacak şekilde), 60/40 ağırlık dağılımına sahip olan Leon TCR’dan yaklaşık 300 kilogram daha ağır.

Cupra e-Racer’da, kaybedilen enerjinin bir kısmını geri kazanacak bir sistem de bulunuyor. Bu sistem sayesinde frenleme esnasında ortaya çıkan enerji boşa gitmiyor ve 65 kWh’lık bataryalarda depolanıyor. Sürücü, aracın içerisindeki kontrol panelleri üzerinden güç yönetimi yapabiliyor ve geri kazanılacak enerji miktarını istediği şekilde belirleyebiliyor. Araçtaki 65 kWh‘lık batarya paketiyle 30 dakika boyunca aracı maksimum performansta kullanmak mümkün.

Cupra’nın, e-Racer modelini Cenevre Otomobil Fuarı’nda sergilemesi ve 2019 yılında satışa sunması bekleniyor. İlerleyen yıllarda farklı yarış organizasyonlarında yer alacağı tahmin edilen Cupra e-Racer’ın, özellikle touring yarışlarında yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.