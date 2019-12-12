Dünyanın İlk Elektrikli Uçağı Test Uçuşunu Tamamladı

Elektrikli uçaklar hayatımıza girmek için gün saymaya başladı. Harbour Air, dünyanın ilk ticari elektrikli uçağı ile deneme uçusu yaptı.

Elektrikli Uçak Deneme Uçuşu Başarı ile Tamamlandı

10 dakika boyunca havada kalan eBeaver isimli elektrikli uçak nehire başarılı bir şekilde iniş yaptı. Fraser Nehri üzerinde gerçekleşen test uçuşuna Harbour Air'in kendi CEO'su ve kurucusu Greg McDougall katıldı.

Şirkete göre, bu tarihi uçuş havacılıkta üçüncü çağın başlangıcını, yani "elektrik çağı" adını verdiği bir döneme işaret ediyor. eBeaver gökyüzüne çıkan ilk ticari elektrikli uçak olsa da, bunu yapan ilk ticari elektrikli hava aracı değil. Çeşitli hava taksi şirketleri de elektrikli uçaklar üretmeye başlamıştı.

Harbour Air'in kurucusu Greg McDougall yaptığı açıklamada tarih yazdıklarını belirtti ve şunları söyledi: "Harbour Air'in havacılık ve deniz uçağı endüstrisindeki emniyet ve yeniliğin yeniden tanımlanmasındaki liderlik rolüyle inanılmaz derecede gurur duyuyorum. Kanada, havacılık tarihinde ikonik bir rol üstlendi ve bu inanılmaz dünyanın ilk dönüm noktası olan bir şey. Hepimiz gerçekten gurur duyuyoruz."