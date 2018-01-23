Dünyanın İlk İnsansı Robotu Sophia, Türkiye'ye Geliyor!

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, İstanbul'da düzenlenecek olan Marketing Meetup 2018 etkinliği kapsamında Türkiye'ye geliyor.

Hanson Robotics tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği Sophia, gelişmiş yapay zeka yazılımıyla görenleri hayrete düşürüyor. Aynı zamanda Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Üyesi olan Sophia, karşısındaki insanla akıcı bir konuşma gerçekleştirebiliyor.

Konuşmalarına uygun bir şekilde yüz ifadelerini belirleyebilen akıllı robot, insanı dumura uğratacak şakalar dahi yapabiliyor. Öyle ki, yaratıcılarından biriyle gerçekleştirdiği konuşmada, insan ırkını yok etmeye yönelik bir şakası büyük bir yankı uyandırmıştı. Tabii bu şakayı özellikle yapmasının altında, insanoğlunun yapay zeka hakkında endişeleri yatıyor. Dolayısıyla Sophia'nın 'korkutucu' espirisi bu görkemli senaryonun küçük bir parçasından ibaret.

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia, kısa zamanda o kadar ikonik bir figür haline geldi ki, dünyanın dört bir yanında gerçekleşen büyük organizasyonlara konuşmacı olarak davet edilmeye başlandı. Hatta son olarak Amerika'nın en ünlü Talk Show'larından biri olan Jimmy Fallon’ın programına katılan Sophia, gerçekleştirdiği sohbetle büyük bir ilgi görmüştü.

Sophia, Marketing Meetup 2018'e Katılacak

Sophia, şimdi de 19 Nisan tarihinde Uniq İstanbul'da gerçekleştirilecek olan 5. Marketing Meetup 2018’e katılmaya hazırlanıyor. İş dünyası için Türkiye'nin en önemli içeriklerini üreten organizasyon, bu sene 'deneyim' teması ile iş zekasına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanacak ve klişelere meydan okuyacak.

Birbirinden ünlü isimlerin katılacağı etkinliğin yıldızı şüphesiz, Sophia olacak. Kısa süre önce dünyanın ilk Birleşmiş Milletler İnovasyon Şampiyonu seçilen robot, etkinlik kapsamında bir söyleşi gerçekleştirecek ve kendisine yöneltilen soruları cevaplayacak.

Marketing Meetup 2018 ile ilgili daha detaylı bilgiye sahip olmak için etkinlik sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Sophia'nın yaratıcısıyla gerçekleştirdiği ilginç sohbet: