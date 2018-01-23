Dünyanın İlk Instagram Korku Dizisi Eşik, Gün Sayıyor

Geçtiğimiz yıl yayınlanmaya başlayan ve büyük ilgi gören internet dizilerine bir yenisi daha ekleniyor. Korku dizi severlerin merakla beklediği "Eşik" dizisi, Instagram üzerinden yayınlanacak.

PuhuTV, BluTV, YouTube ve diğer mecralarda oynamaya başlayan ve her bölümü milyonlarca izleyiciye ulaşan internet dizilerine bir yenisi geliyor. Korku türünde çekilen Eşik isimli dizi için platform seçimi epey ilginç. Fotoğrafların yanı sıra kısa videoların da paylaşıldığı popüler sosyal ağlardan Instagram’da yayınlanacak olan korku dizisi sadece 10 bölüm sürecek ve her hafta iki bölüm izleyicilerle paylaşılacak. Bölümlerin 59 saniye süreceğini de ekleyelim.

Instagram’ın ardından YouTube ve Twitter’da da yayınlanacak korku dizisinin başrol oyuncuları Erkan Çelik ve Gizem Nur Doğa. Senaryosunu Erdoğan Eyrik’in yazdığı, Seyithan Kartal’ın yönetmenliğinde çekilen dizinin prodüksiyonu Avantgarde Yapım ve Ahtapot Film Prodüksiyon'a ait. Dizinin konusu ise şöyle; Orta yaşların başında olan Fikret, bir yıl önce eşini kaybetmiştir. Eşini kaybetmesiyle ruhsal çöküntü içine giren Fikret, kendini toplumdan tamamen soyutlamış ve şehir dışında bir evde yaşamaya başlamıştır. Bu süreçte ona eşlik eden tek kişi bahçıvanlığını yapan Kasım’dır. Fikret’in iki iddiası vardır. Birinci iddiası, eşinin ölümüne sebep olan üç kişiden ikisini kendisinin öldürdüğüdür. İkinci iddiası ise, öldürdüğü iki insanın ruhlarının onu rahatsız ettiğidir. Özellikle geceleri duyduğu sesler ve gördüğü karartıların gittikçe yaklaştığını hisseder ve bunun kendisi için tehdit oluşturduğunu düşünür. Kendini korumak isteyen Fikret bunlarla mücadele etmeye başlar.