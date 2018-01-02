Dünyanın İlk IoT Tabanlı Çay Makinesini Bir Türk Üretti

Bugüne kadar bilgi teknolojileri danışmanı olarak hizmet veren Özcan Yıldız, bir süredir üzerinde çalıştığı çay otomatını satın alınabilir hale getirmeyi başardı. Dünyanın IoT teknolojisi kullanan ilk çay makinesi olan SwarTea IoT, internete bağlanarak birçok işi aynı anda yapabiliyor.

Çeşitli ar-ge çalışmalarının ardından kullanılabilir hale getirilen SwarTea’nin, Internet of Things (IoT) yani Nesnelerin İnterneti teknolojisi kullandığı söylendi. Geleceğin teknolojileri arasında gösterilen Nesnelerin İnterneti, özellikle evimizde bulunan elektronik cihazların benzersiz adresler kullanarak birbirine bağlanabilmesi ve aralarında kurdukları bu ağ sayesinde daha üstün özellikler kazanabilmeleri fikrine dayanıyor. Yani evinizde bulunan buzdolabı ve ütü arasında kurulan, sonrasında da başka evlerdeki buzdolabı ve ütülere bağlanabilen bir ağ oluşturma çabasında olan IoT, uzun süredir farklı şirketlerin destekleriyle geliştiriliyor.

IoT teknolojisini kullanarak kendi ürününü geliştirmek için araştırma-geliştirme faaliyetlerine başlayan Özcan Yıldız, uzun süredir üzerinde çalıştıkları SwarTea IoT adlı makineyi sonunda satın alınabilir hale getirdiklerini duyurdu. Çay makinesinin Microsoft, Cisco ve Intel gibi şirketler ile kurulan güçlü bağlantılar sonucunda daha da güvenli ve çalışabilir hale geldiğinin altını çizen Yıldız, “Bir çay ülkesi olan Türkiye’de çay demleme konusuna eğildik ve mekanik tasarımla yazılımı entegre ettiğimiz SwarTea markası ortaya çıktı. Çayın su gibi tüketildiği bir toplumuz. İyi demlenmiş, lezzetli ve her dem taze çay içmek herkesin hakkı diye düşündük. Bu bizim yola çıkış felsefemiz oldu. SwarTea IoT ile bu sorunu çözdüğümüz gibi otomattan ince belli bardakta demleme çay sunabilmeyi başardık” dedi.

Ürünlerini geliştirirken iki önemli patente imza attıklarını da söyleyen Özcan Yıldız, “Sektörde bir ilk olan “Patentli, Çıkarılabilir Cam Dem Haznesi”ni üreterek, kamu sağlığı açısından önemli bir katkı sağladık. Piyasadaki çay makinelerinin hemen hepsinde dem haznesi sabit. Yıllardır çıkarılamayan sadece kimyasal maddelerle temizlenebilen çoğu zaman da temizlenemeyen dem haznelerindeki çay kalıntıları hijyenik açıdan önemli bir sorun. Ürün Ar-Ge’sinde oldukça önemli adımlar attıktan sonra yönümüzü uzun süreli lezzet Ar-Ge’sine çevirdik. Hedefimizde çayın lezzetini artırmak ve lezzetin de uzun süreli olmasını sağlamak vardı. Hatta lezzeti artırırken sarfiyatı da azaltmak önemli bir gündemdi bizim için. Patentli Asansör Sistemi ile altı saat boyunca taze kalan çay keyfini sağladık” şeklinde konuştu.

SwarTea IoT Akıllı Çay Otomatı’nın internete bağlanabildiği, uzaktan yönetilebildiği, şirketlerin bulut sistemlerine, finans, muhasebe ve ERP sistemlerine entegre edilebildiği söylenirken, bu özellikleri sayesinde daha uzun taze kalabilen çaylar üretilebildiği ve ek özellikleri sayesinde tasarruf yapılabildiği de yapılan açıklamalarda kendisine yer buldu.