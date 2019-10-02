Dünyanın İlk Kafa Nakli Ameliyatı İptal Edildi

Dünyanın ilk kafa nakli operasyonu gönüllüsü Valery Spiridonov’un heyecanla beklediği ameliyat iptal edildi. Valery Spiridonov, ameliyatla ilgili bazı teknik sorunlar yaşandığını ve bu nedenle ameliyatı yapmanın imkansız olduğunu söyledi.

ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan ve Werdnig-Hoffman adlı bir hastalığa sahip olan Valery Spiridonov, kafa nakli fikrinden asla vazgeçmediğini fakat ameliyatla ilgili bazı teknik sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Dünyanın İlk Kafa Nakli Operasyonu İçin Gönüllüydü

Habertürk'ten Demet Demirkır'a konuşan Spiridonov, "Bu yüzden kafa nakli ameliyatı olma şansına sahip olacak ilk yaşayan insan ben olamadım." dedi. Kafa nakli ameliyatı için Çin'e yönelen İtalyan Cerrah Prof. Dr. Sergio Canavero hakkında konuşan Spiridonov, "Dr. Sergio Canavero ilk başta Çin ve onların adaylarıyla çalışmayı tercih etti. Sonrasında da teknik problemler yaşandı. Özetlemek gerekirse sanırım araştırma ekibi istedikleri sonuca ulaşamıyordu. Bu da onları yaşayan bir birey üzerinde uygulama yapmalarından alıkoydu. Bu nedenle ameliyat olma şansına sahip olan ilk yaşayan insan ben olamadım." ifadelerini kullandı.

Ameliyat olamamanın kendisinde bir üzüntü yaratıp yaratmadığının sorulması üzerine Spiridonov, "3 yıl boyunca bu araştırmayı savundum ve destekledim ama artık hayatıma devam etmem ve bu araştırma üzerine çok beklentiye girmemem gerekiyor. Bence yapabileceğimin en iyisini yaptım. Kendimi müthiş hissediyorum. Çok güzel bir eşim ve oğlum var. Durumum da çalışmamın, seyahat etmemin ve eğlenmemin önünde bir engel değil. Güney Florida'da çok güzel bir evimiz var ve her günümün tadını çıkarıyorum. Hiçbir pişmanlığım yok hatta tam tersine henüz başarıyla sonuçlanmamış olmasına rağmen bu projenin bir parçası olduğum için çok minnettarım. Ayrıca şu anda engelli insanlara yardımcı olabilecek robotik çözümler üretiyorum ve bu alanın gelecek vadettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Yeni Projeler Üzerinde Çalışıyor

Florida’da bir üniversitede bilgisayar bilimi üzerine yüksek lisans yaptığını belirten Spiridonov, "Bunun dışında projeler geliştirip oğlumla vakit geçiriyorum. Şu anda kendi kendine hareket edip sahibini takip eden bir valiz üzerine çalışıyorum. Bu valiz engebeli arazide 12km/s hıza ulaşarak 20 kiloya kadar ağırlık taşıyabiliyor. Üzerinde çalıştığım diğer projeler internet, drone ve özel iletişim tekniklerini içeriyor bunların ayrıntısına henüz giremem." ifadelerini kullandı.

İtalyan Cerrah Canavero ile de iki yıldır görüşmediklerini söyleyen Spiridonov, "Onu en son aradığımda seyahat ediyordu, konuşamadık. Çin ile olan ortaklığından sonra da pek fazla aramadı. Belki bazı kısıtlamalar vardı, emin olamıyorum. Ona ulaşamadığım için kararımı da onunla paylaşamadım. Eğer rehabilite olmak ve vücudumdaki hissizlikten kurtulmak için yüzde 98 şansım olsaydı kesinlikle nakil yaptırırdım ama bunu yaptırmazsam ölmeyeceğim için bu durum benim için çok da problem arz etmiyor. Başkalarına faydalı olabilmek için yapacak çok işim var. Pek çok kişide benzer sorunlar var ama ne yapmaları gerektiğini bilmiyorlar. Onlara büyük hayaller kurarlarsa her şeyin mümkün olduğunu göstereceğim. Yüzde 100 sağlıklı insanlar bile hikayemi dinlediklerinde kendi problemlerine farklı bir gözle baktıklarını söylüyorlar, hayatlarını sevmeyi öğreniyorlar." şeklinde konuştu.