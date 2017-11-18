Dünyanın İlk Kafa Nakli Gerçekleştirildi

İlk olarak 2015 yılında İtalyan Profesör Sergio Canavero’nun açıklamasıyla gündeme gelen kafa nakli, Canavero tarafından gerçekleştirildi. İtalyan Profesörün Çin’de gerçekleştirdiği operasyonda kopuk bir kafa bir cesede nakledildi.

Sergio Canavero’nun kafa nakli yapılabileceğini açıklaması ve gönüllü aramaya başlaması tıp dünyasında bir ilk olup tartışmaları da beraberinde getirmişti. İki yıldır gündemde olan kafa nakli operasyonu için başlangıçta gönüllü olan Valery Spinodov’un sonradan vazgeçmesi üzerine 18 saat süren operasyon bir ceset üzerinde yapıldı.

Ağır engelli Rus bilgisayar bilimcisi Valery Spinodov başlangıçta kafa nakli için gönüllü olabileceğini açıklamıştı. Ancak Canavero’nun kendisine hayatta kalma garantisi vermemesi üzerine Spinodov hayatta kalma refleksiyle gönüllü olmaktan vazgeçti. Şayet Spinodov vazgeçmeseydi kafası beyin ölümü gerçekleşmiş sağlıklı bir vücuda nakledilecekti. Tıp dünyasında hep Spinodov’a hem de Canavero’ya tepki yağdı. Ancak İtalyan doktor kendisinden oldukça emin ve Harbin Üniversitesi’nden bir meslektaşıyla beraber Çinli bir gönüllü bulduklarını açıkladı. Bir sonraki adım ise ilk kez canlı kafa nakli gerçekleştirmek. Ne dersiniz, Canavero imkansız denileni yapabilecek mi sizce?