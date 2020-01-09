Dünyanın İlk Katlanabilen Bilgisayarı: Lenovo ThinkPad X1 Fold #CES2020

Dünyanın en büyük teknoloji fuarı olan CES 2020'de tanıtılan teknolojik ürünleri sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bu videodaki konuğumuz dünyanın ilk katlanabilen bilgisayarı olma ünvanına sahip Lenovo ThinkPad X1 Fold. Lenovo ThinkPad X1 Fold'un neler sunduğunu sizlere paylaşıyoruz.

Ön inceleme videomuz geçiş yapmadan önce dilerseniz Lenovo ThinkPad X1'in özelliklerine bir göz atalım. Lenovo ThinkPad X1 Fold, 13.3 inçlik ekrana sahip. Geleneksel dizüstü bilgisayarlara benzeyen Lenovo ThinkPad X1 Fold gücünü Intel Hybrid teknolojili Intel Core yonga setinden alıyor. İşlemcinin tam adı açıklanmadı. 8 GB RAM'e sahip olan katlanabilir tablet 1 TB'a kadar PCIe-NVMe M.2 2242 SSD'yi destekliyor.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Lenovo ThinkPad X1 ön inceleme videomuz geçelim. Hemen aşağıdan Lenovo ThinkPad X1ön inceleme videomuzu izleyebilirsiniz.

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