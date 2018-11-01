Dünyanın İlk Katlanabilir Ekranlı Telefonu Tanıtıldı!

Henüz altı yaşında olan Çinli teknoloji şirketi Royole, Samsung ve Huawei gibi dev rakiplerini geride bırakarak dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonunu tanıttı.

Dünya, katlanabilir ekranlı telefonları yıllardır bekliyor, ancak birkaç konsept tasarım ve video dışında henüz somut bir telefon görmedik. Ta ki bugüne kadar!

Merkezi California’da bulunan Çinli teknoloji şirketi Royole, katlandığında küçük bir kitabı andıran tablet boyundaki telefonu FlexPai ile bu yarışı kazanmış gibi görünüyor.

Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu ünvanını alan FlexPai, gücünü Snapdragon 8150 işlemcisinden alıyor. 7.8 inç yüksek çözünürlüklü bir ekranla gelen telefon, 7,6 mm bir gövde kalınlığına sahip. Kamera tarafında, 16 megapiksel geniş açılı lens + 20 megapiksel telefoto lens ile donatılan FlexPai, 31 Ekim'de satışa çıkacak.

FlexPai için belirlenen fiyatlar ise şu şekilde:

6GB RAM + 128GB depolama: 8999 yuan

8GB RAM + 256GB depolama: 9998 yuan

8GB RAM + 512GB depolama: 12999 yuan

Öte yandan Royole’in FlexPai’si çok yakında çetin bir rekabetin içine girecek. Samsung’un ilk katlanabilir telefon modeli için 2019 yılı işaret ediliyor. Keza piyasanın diğer önemli oyuncuları LG ve Huawei de uzun bir zamandır kendi katlanabilir telefonlarını geliştiriyorlar, ancak sektörün henüz emekleme aşamasında olduğunu söylemekte fayda var.

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