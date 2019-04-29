Dünyanın İlk Katlanabilir Telefonu Royole FlexPai Yok Sattı!

Şu sıralar tüm dünya Samsung’un katlanabilir ekranlı akıllı telefonu Galaxy Fold’u konuşuyor olsa da, gözlerden kaçan bir başka telefon daha var. Geçtiğimiz ekim ayında “dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu" olarak lanse edilen Royole FlexPai, piyasaya çıkar çıkmaz tükendi!

Henüz yedi yaşında olan Çinli teknoloji şirketi Royole, Ekim 2018’de Samsung ve Huawei gibi dev rakiplerini geride bırakarak dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonunu tanıtmıştı.

Merkezi California’da bulunan firma, katlandığında küçük bir kitabı andıran tablet boyundaki telefonu FlexPai’yi bugün resmi olarak satışa çıkardı. İlk partinin tümünü birkaç saat içerisinde satmayı başaran Çinli şirket, stokların 9 Mayıs tarihinde yenileneceğini duyurdu.

Peki, Dünyanın ilk katlanabilir ekranlı telefonu ünvanına sahip olan Royole FlexPai, kullanıcılara neler sunuyor?

7.8 inç yüksek çözünürlüklü bir AMOLED ekranla gelen telefon, 7,6 mm bir gövde kalınlığına sahip. Gücünü Snapdragon 8150 yonga setinden alan FlexPai, 1 saatte bataryanın yüzde 80'ini doldurabilen bir teknolojiyle donatılmış.

Kamera tarafında, 16 megapiksel geniş açılı lens + 20 megapiksel telefoto lens ile donatılan FlexiPai, 6GB RAM / 128GB depolama, 8GB RAM / 256GB depolama ve 8GB RAM / 512GB depolama olmak üzere üç modelle geliyor. FlexPai için belirlenen fiyatlar ise sırasıyla, 1.337 dolar, 1.486 dolar ve 1.932 dolar.