Dünyanın İlk Mobil Uygulama Fuarı Mobilefest, İstanbul'da Yapılacak

Dünyanın ilk mobil uygulama fuarı olarak düzenlenecek olan Mobilefest, mobil platformlarda kullanılan son teknolojileri yatırımcılarla, sektör profesyonelleriyle ve son kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.

Dünyada Bir İlk!

Mobilefest, 21-24 Kasım 2019 tarihlerinde Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde H.I.S., Mobile Marketing Association ve Atölye Grup iş birliği ile gerçekleşecek. Bu etkinlikte markalar için müşteri iç görüsü elde etme fırsatı sunan Mobilefest, aynı zamanda da markalara, binlerce kullanıcıyla etkileşim fırsatı sağlamayı amaçlıyor.

Yeni markalar ve girişimler için uygulamalarını geniş bir kitleye tanıtma fırsatı sunacak olan bu festivalde, markalar da nihai tüketiciler ile buluşma imkanı bulmuş olacaklar.

Fuar öncesinde düzenlenen lansman toplantısında konuşan H.I.S. Türkiye Pazarlama Müdürü Çağdaş Polat, "Dünyanın ilk robot otelini açma vizyonunu göstermiş H.I.S., Mobilefest mobil uygulama fuarının ilkini İstanbul’da yaparak sonrasında Londra, Dubai, Tokyo gibi ülkelere de taşıyıp, teknoloji vizyonunu yerine getirme amacındadır." dedi.

MMA Türkiye Eş Başkanı Erdem Tolon ise mobil ekosistemi bir araya getirerek, geleceğe bakmanın ve geleceği beraber şekillendirmenin MMA'in öncelikli misyonu olduğunu belirterek, dünyanın ilk mobil uygulama fuarı Mobilefest’in ana partneri olmaktan çok mutlu olduklarını, onuncusunu da birlikte yapmanın kısmet olmasını istediklerini dile getirdi.

Mobilefest hakkında detaylı bilgi almak için buradaki web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sizler Mobilefest hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!