Dünyanın İlk Modüler Blockchain Telefonuyla Tanışın

Geçtiğimiz CES 2019 fuarında görücüye çıkan ve dünyanın ilk modüler blockchain telefonu olmasıyla dikkat çeken BOB aynı zamanda CES 2020 Yenilik Ödülünü aldı.

Pundi X isimli şirket tarafından geliştirilen ve dijital para satmak veya kabul etmek için geliştirilen XPhone (diğer ismiyle BOB) kullanıcıların verileri üzerinde mutlak kontrole sahip olmaları için merkezi olmayan bir ekosistem sunuyor.

BOB ayrıca açık kaynaklı bir işletim sistemi olan Function X'i barındırıyor. Blockchain ekosistemini kullandığı için telefondaki tüm görevler merkezi olmayan bir ağda gerçekleşiyor, bu sayede veriler yüksek oranda şifreleniyor ve daha güvenli hale geliyor.

Telefon normal modda ise Android 9.0 Pie ile çalışıyor ve klasik bir Android telefondaki tüm fonksiyonları sunuyor. Adreno 512 GPU ile Qualcomm Snapdragon 660 yonga seti tarafından destekleniyor ve 6GB RAM ve 128GB depolama barındırıyor. Kullanıcılar depolamayı 512 GB'a kadar genişletebiliyor.