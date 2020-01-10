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Dünyanın İlk Renkli E-ink Ekrana Sahip Akıllı Telefonu Duyuruldu #CES2020

hisense-renkli-ekrana-sahip-akilli-telefonunu-duyurdu
Emre Fırtına
Emre Fırtına - | Mobil

Hisense, CES 2020'de yeni akıllı telefon modelini görücüye çıkardı. Dünyanın ilk e-ink ekranlı akıllı telefonu CES 2020'de tanıtıldı. Gelin hep beraber ekranı ile dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı telefona yakından bakalım.

Hisense, Renkli E-Ink Ekranlı Akıllı Telefon Üretti

Şu ana kadar hiçbir akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılmayan renkli e-ink ekranı Hisense kullandı. Son dönemde yükselişte olan e-ink ekran teknolojisini Hisense ilk kullanan şirket oldu. Hisense'e göre e-ink ekranlı akıllı telefonlar seri olarak üretilebilecek hale geldi. Hisense geçtiğimiz yıl E-Ink ekrana sahip Hisense A5 isimli akıllı telefon modelini tanıtmıştı. Bu yıl ise renkli e-ink ekrana sahip olan akıllı telefon modelini CES 2020'de kullanıcılara gösterdi.

Hisense, Renkli E-Ink Ekranlı Akıllı Telefon Üretti

Yeni tanıtılan akıllı telefon modelinin özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi açıklandı. Yeni ekranın A5'teki panele kıyasla gelişmiş kontrast ve yenileme oranları olduğu açıklandı. Renkli e-ink ekrana sahip ekran panellerinin bu yılın ikinci yarısında seri olarak üretime başlanılacağı açıklandı.

E-ink ekranlar çok daha iyi bir ekran yenileme hızına sahipler. Renkli E-Ink ekrana sahip olan akıllı telefonların ne zaman kullanıclar ile buluşacağı bilinmiyor.

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