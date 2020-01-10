Dünyanın İlk Renkli E-ink Ekrana Sahip Akıllı Telefonu Duyuruldu #CES2020

Hisense, CES 2020'de yeni akıllı telefon modelini görücüye çıkardı. Dünyanın ilk e-ink ekranlı akıllı telefonu CES 2020'de tanıtıldı. Gelin hep beraber ekranı ile dikkatleri üzerine çeken yeni akıllı telefona yakından bakalım.

Hisense, Renkli E-Ink Ekranlı Akıllı Telefon Üretti

Şu ana kadar hiçbir akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılmayan renkli e-ink ekranı Hisense kullandı. Son dönemde yükselişte olan e-ink ekran teknolojisini Hisense ilk kullanan şirket oldu. Hisense'e göre e-ink ekranlı akıllı telefonlar seri olarak üretilebilecek hale geldi. Hisense geçtiğimiz yıl E-Ink ekrana sahip Hisense A5 isimli akıllı telefon modelini tanıtmıştı. Bu yıl ise renkli e-ink ekrana sahip olan akıllı telefon modelini CES 2020'de kullanıcılara gösterdi.

Yeni tanıtılan akıllı telefon modelinin özellikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi açıklandı. Yeni ekranın A5'teki panele kıyasla gelişmiş kontrast ve yenileme oranları olduğu açıklandı. Renkli e-ink ekrana sahip ekran panellerinin bu yılın ikinci yarısında seri olarak üretime başlanılacağı açıklandı.

E-ink ekranlar çok daha iyi bir ekran yenileme hızına sahipler. Renkli E-Ink ekrana sahip olan akıllı telefonların ne zaman kullanıclar ile buluşacağı bilinmiyor.