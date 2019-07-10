Dünyanın İlk Ressam Robotundan Büyük Başarı

Ressam robot Ai-Da'nın yaratıcısı Aiden Meller, robotun çizdiği yapay zeka resimlerinin yer aldığı ilk sergide 1 milyon dolardan fazla para kazandıklarını duyurdu.

Ressam robotun mucidi ve galeri sahibi Aidan Meller, Ai-Da’nın ilk resim sergisini organize etti. Yirmi resim, dört heykel ve iki video eserini ziyaretçilerin beğenisine sunan Ai-Da, başarılı çizimleri sayesinde sergide 1 milyon dolardan fazla gelir elde etti.

Dünyanın İlk İnsansı Robot Sanatçısı

İlk kadın programcı olarak görülen Kontes Ada Lovelace onuruna Ai-Da adı verilen insansı robot, Oxford Üniversitesi uzmanları tarafından geliştirildi.

Ai-Da, dünyanın ilk insansı robot sanatçısı olarak dikkat çekiyor. Robot, gözbebeklerine yerleştirilen kameralar ve biyonik eliyle tuttuğu kurşun kalemle çizimlerini yapıyor.

Şimdilik sadece kara kalem ile eskiz çalışmaları yapabilen Ai-Da’nın, boyama ve seramik gibi diğer sanatsal çalışmaları da yapabilmesi hedefleniyor.