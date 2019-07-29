Dünyanın İlk Sıvı Soğutma Sistemli SSD'si Tanıtıldı

Tayvan merkezli teknoloji şirketi Team Group, dünyada ilk kez sıvı soğutma sistemini kullanan SSD geliştirdi. Sizler için sıvı soğutmalı SSD'nin tüm teknik özelliklerini derledik.

Sıvı Soğutma Sistemli Cardea SSD Neler Sunuyor?

T-Force sıvı soğutma sistemini kullanan SSD'ler, ortalama 10 derece daha soğuk bir ortamda çalışmakta. Şirket yeni SSD'nin oyuncular için geliştirildiğini söyledi. Üstün performans sunan Cardea Liquid M.2 PCIe SSD, 3400 MB/s okuma hızına sahip.

NVMe'nin en son sürümü olan NVMe1.3 arabirimi ile gelen SSD, SMART teknolojisini desteklemekte. Yeni nesil SSD, bilinen sıvı soğutma yöntemlerinin aksine içinde bulunan sıvının ısı akışına göre sirkülasyona uğraması ile çalışmakta.

256 GB, 512 GB ve 1 TB olmak üzere üç farklı depolama seçeneğine sahip olan T-Force Cardea Liquid M.2 PCIe Gaming SSD'nin satış fiyatı açıklanmadı. SSD'nin ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı gizliliğini koruyor.

Sizler sıvı soğutma sistemine sahip T-Force Cardea Liquid M.2 PCIe Gaming SSD hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce SSD'nin satış fiyatı ne kadar olur? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!