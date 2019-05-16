Dünyanın İlk Uçan Taksileri Yakında Yolcu Taşımaya Başlayacak

Bilim-kurgu filmlerinden alışık olduğumuz uçan taksiler, çok yakında gökyüzünde süzülmeye başlayacak. Dünyanın ilk uçan taksileri, artık gerçekten de hizmet vermeye hazır sayılır.

Almanya merkezli Lilium şirekti, Uber gibi devasa kuruluşları geçecek gibi görünüyor. Uçan taksi fikri, 1950’li yıllardan beri tüm insanlığın ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketin yaptığı testlere bakılırsa, çok yakında bu taksiler yolcu almaya başlayacak.

Dünyanın ilk uçan taksileri çok güçlü motorlara sahip olacak

Lilium şirketinin ürettiği bu yeni prototip; oval bir kabine, kanatlara ve kuyruklara yerleştirilmiş 36 elektrikli jet motoru içeriyor. Bu jet motorları, taksinin hiç zorlanmadan hareket etmesini sağlıyor.

Uçan taksilerin en çok dikkat çeken yönlerinden birisi de hızları olacak. Sahip olduğu 2.000 beygir gücünün yalnızca %10'unu kullanarak 300 km/s hıza kadar daha hızlı seyir etme imkanı bulunuyor. Bu da çok kısa bir süre içerisinde büyük mesafeler anlamına geliyor.

Uçan taksiler, pilotla birlikte 5 yolcu ve bagajlarını taşıyabilecek. İsteğe bağlı bir uçuş için, Lilium'un Uber benzeri uygulamasını kullanabileceksiniz. Güçlü jet motorlar sayesinde, yolcu ve bagaj sayısının arttırılabileceği tahmin ediliyor. Uçan taksilerin tasarımı da en az gücü kadar ilgi çekecek gibi görünüyor.

Şirket şu anda Avrupa Havacılık Güvenliği Ajansından onay almaya çalışıyor. Onay süreci tamamlanırsa, resmi olarak hizmete başlanacak. 2025 yılına kadar sürecin tamamlanması planlanıyor. Uçan taksiler, sizi de bilim kurgu filminde gibi hissettiriyor mu? Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.