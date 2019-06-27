Dünyanın İlk Yapay Zeka Destekli Evren Simülatörü Geliştirildi

Bir araştırma grubu, dünyanın ilk yapay zeka destekli evren simülatörünü geliştirdi. Son derece hızlı ve doğru çalışan sistem, evrenle ilgili bilinmeyenleri anlama yeteneğiyle araştırmacıları bile şaşırttı.

Bilim insanları şimdiye kadar bilgisayar simülasyonları kullanarak ve dijital olarak tersine mühendislikle, evrenin kökenini ve gelişimini anlamaya çalışıyorlardı. Modern teknolojinin kullanıldığı en iyi geleneksel yöntemlerle elde edilen sonuçlar dakikalar içinde alınırken pek de tatmin edici olmuyordu. Ancak yeni geliştirilen yapay zeka destekli evren simülatörü sayesinde daha doğru sonuçlar, sadece milisaniyeler içinde elde edilebiliyor.

Araştırma grubunun yayınladığı çalışmaya göre araştırmacılar, evrenin yapısını tahmin etmek için derin nöral ağ kullandılar ve bu sayede geleneksel yöntemlere göre daha doğru sonuçlar elde edebildiler. Ayrıca yapay zeka, eğitilmediği konularda da görüşler sunabiliyor.

Araştırmaya katılan Shirley Ho, geliştirilen yapay zekayla ilgili şu açıklamaları yaptı:

“Bu durum adeta bir sürü kedi ve köpek resmi içeren görsel tanıma yazılımı öğretmek gibi bir şey. Ancak bunların yanında yapay zeka filleri de tanıyabiliyor. Kimse bunu nasıl yaptığını bilmiyor; bu çözülmesi gereken büyük bir gizem.”

Evrenin henüz çözülmesi gereken çok sırrı olsa da yapılan çalışmalar ileride evrenle ilgili sorulara daha çok açıklamalar getirecek gibi görünüyor. Yapay zeka sayesinde, evrenin gelişimini nelerin etkilediği, hatta gezegenlerin ve yaşamın nasıl ortaya çıktığına dair sorulara da cevap bulunabilir.