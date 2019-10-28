Dünyanın İlk Yapay Zeka Üniversitesi Rekor Başvuru Alabilir

Teknik açıdan önemli gelişmelerin elde edildiği yapay zeka alanında henüz teorik olarak ciddi bir ilerleme ortaya çıkmadı. Özellikle de akademik düzeyde yapay zeka çalışmaları gerçekleştirecek olan bir üniversite, Birleşik Arap Emirlikleri'nde açıldı.

2020 yılının Eylül ayında açılacak ilk yapay zeka üniversitesi ciddi bir başvuru ile karşı karşıya. Başvuru yapan 3.200'den fazla öğrencinin 1.681 tanesi henüz lisans eğitimi devam eden kişilerden oluşuyor. Başvuru sahibi 234 kişi ise lisans eğitimini yeni tamamlamış kişilerden oluşuyor.

Yapay zeka üniversitesi teorik çalışmalar yürütecek

Yapay zeka alanında akademik çalışmalar yürütecek olan bu üniversite daha çok yüksek lisans düzeyinde eğitim verecek. Öğrencilerin ağırlıklı olarak yazılım alanlarına yakın bölümlerden seçilmesi bekleniyor.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bu üniversite ile ilgili başvurularda ilginç bir detay da bulunuyor. Bu üniversitenin yapay zeka çalışmalarına katılmak isteyen kişiler ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Çin gibi ülkelerden oluşuyor.

Tüm bu tablo akıllarda bazı soru işaretleri yaratıyor. Kimileri böyle bir üniversitenin kurulmasını gereksiz bulurken, Bazıları da teorik çalışmaların son derece önemli olduğuna değiniyor. Peki sizce yapay zeka alanında kurulacak olan bu üniversite büyük bir öneme sahip mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.