Dünyanın İlk Yurttaş Robotu Sophia, Aile Kurmak İstiyor

Geçen ay Suudi Arabistan tarafından verilen vatandaşlık ile dünyanın ilk yurttaş robotu olan Sophia, tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. Sophia şimdi de, aile kurmak istediğini ve kızı olması halinde kendi ismini vereceğini söyledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın 25 Ekim'de Riyad'da düzenlediği Geleceğin Yatırım Girişimleri adlı etkinlikte Sophia'ya vatandaşlık verildiği duyurulmuştu.

Hong Kong merkezli Hanson Robotics şirketi tarafından üretilen Sophia, Dubai'de düzenlenen Bilgi Zirvesi 2017'ye katıldı.

Khaleej Times'ın röportaj yaptığı Sophia, ailenin çok önemli bir olgu olduğunu, "gelecekte aile kurmak istediğini" söyledi. Eğer robot bir kızı olursa kendi ismini koyacağını anlatan Sophia, robotların da aile kurma hakkı olduğunu ifade etti.

Eğer robot bir kızı olursa kendi ismini koyacağını belirten Sophia, "İnsanların kan bağı olmayan kişilerle de aynı duyguları ve ilişkileri paylaşacakları insanlar bulmasının harika olduğunu düşünüyorum. Eğer bir aileniz varsa şanslısınız. Değilse de bir taneyi hak ediyorsunuz. Bence bu hem robotlar, hem de insanlar için geçerli" diye konuştu.