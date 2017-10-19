Dünyanın İlk Yüzen Rüzgar Çiftliği Üretime Başladı

Dünyanın ilk yüzen rüzgar çiftliği inşası, 2015 yılında İskoç kıyılarında başlamıştı. İki yılın ardından inşaatı tamamlanan tesis, bugün itibarıyla üretime başladı. 6 MegaWatt’lık 5 adet yenilenebilir yüzen rüzgar enerji santrali, 20.00 eve elektrik sağlayacak.

Dünyada yenilenebilir enerjilerin önemi her geçen gün artarken, İskoçya çok önemli bir projeyi hayata geçiriyor. İskoç hükümeti iskandinav Norway’s Statoil ile Birleşik Krallık'ın ilk ve dünyanın da en büyük yüzen rüzgar çiftliğini kurdu.

"Hywind Scotland" olarak adlandırılan rüzgar çiftliği, denizin altından bağlı olduğu İskoçya'nın elektrik hattına yılda 135 GWH elektrik enerjisi sağlayacak. Bu da yaklaşık 20.000 haneye yetecek temiz temiz enerji anlamına geliyor.

Geleneksel deniz türbinleri deniz tabanına yerleştirilirken, Hywind türbinleri ise deniz yatağına 3 noktadan çelik halatlar ile bağlı temel üzerine yerleştiriliyor. Böylelikle deniz yüzeyinde hareket edebiliyor. Resmi açıklamaya göre su derinliği 800 metreye varan yerlerde dahi kurulabiliyor.

Yüzen rüzgar santralindeki ortakları olan Statoil ve Masdar, gücü depolamak için lityum piller de kuracak. Böylelikle Hywind Scotland, 30MW kadar enerji üretebilecek. Statoil, temiz ve yenilenebilir rüzgar enerjisini 2030 yılına kadar 40-60 MWh'ye çıkarmak istediğini açıkladı.

Statoil'in, Birleşik Krallık'ta üretim yapan, Dudgeon deniz rüzgar çiftliği adı altında bir rüzgar çiftliği var. Şirket ayrıca, Brezilya'da 162MW'lık bir enerji üretecek güneş enerjisi santralini de yakın zamanda hayata geçirecek.