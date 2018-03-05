Dünyanın İlk Yüzen Rüzgar Santrali Beklentileri Aştı

Statoil ve Masdar ortaklığıyla İskoçya kıyılarından 24 kilometre uzağa inşa edilen ve dünyanın ilk yüzen rüzgar santrali olarak bilinen Hywind, geçtiğimiz Ekim ayında faaliyet geçmiş ve 30MW elektrik enerjisi üretmeyi başarmıştı.

O zamandan bu yana yüzde 65 ile en yüksek kapasitede üretim yaparak beklentilerin üzerine çıkan yeni nesil rüzgar türbinleri, sert hava koşullarına rağmen binlerce hanenin elektrik ihtiyacını karşılamayı başardı.

Denizin altından bağlı olduğu İskoçya'nın elektrik hattına yılda 135 GWH elektrik enerjisi sağlaması planlanan Hywind, deniz yatağına 3 noktadan çelik halatlar ile bağlı temel üzerine yerleştiriliyor. Yaklaşık 400 ton ağırlığında olan dünyanın ilk yüzen rüzgar santrali, su derinliği 800 metreye varan yerlerde dahi kurulabiliyor.

En zorlu hava koşullarına dahi dayanıklı olan Hywind, Ekim ayında İngiltere, İskoçya, Galler ve İrlanda'nın büyük bölümünde etkisini gösteren ve saatte 128 km hıza kadar çıkan Ophelia Kasırgası'na rağmen elektrik üretimini sürdürdü.

Statoil, temiz ve yenilenebilir rüzgar enerjisini 2030 yılına kadar 40-60 MWh'ye çıkarmak ve MWh başına maliyeti 50-175 dolar arasında düşürmek istediğini belirtti. Statoil sözcüsü, "Bu iddialı ama gerçekçi bir hedef. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte optimize edilmiş tasarımlar, daha büyük ve verimli türbinler altyapı ve lojistiği geliştirecek. Böylelike MWh başına maliyetler düşecek" dedi.