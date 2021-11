NASA Dünya'nın Son Halini Gösteren Landsat 9 Görüntülerini Paylaştı

Dünya'nın son hali Landsat 9 görüntüleri ile gözler önüne serildi. Landsat 9 isimli uydudan gelen görüntüler sayesinde Dünya'da yaşanan iklim krizleri rahatlıkla görülebiliyor.

NASA ve ABD Jeolojik Araştırması, Landsat filosundaki Landsat 9 adlı en son uyduyu başlattı. Uydu ilk görüntülerini topladı ve paylaştı. Görüntüler 31 Ekim'de çekildi ve misyonun kaynakları yönetmeye ve iklim değişikliğinin gezegeni nasıl etkilediğini anlamaya nasıl yardımcı olacağını gösteriyor.

Landsat 9'un ilk görüntüleri, NASA ve USGS'e gezegenin uzaydan gördüğü manzaralar ve kıyılar hakkında kritik veriler verdi. NASA, ABD'deki ve dünyadaki karar vericiler için Landsat verilerine erişilebilirliği güçlendirmek ve geliştirmek için USGS ile çalışmaya devam edeceğini söylüyor.

Her iki kuruluş da uydu tarafından toplanan görüntülerin karar vericilerin iklim krizini anlamalarına, tarımsal uygulamaları yönetmelerine, doğal kaynakları korumalarına ve doğal afetlere daha etkin bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olacağını umuyor.

📸 #Landsat 9 captured its first images Oct. 31, and they’re striking! These data-rich images show us glaciers, actively burning fires and more, continuing a 50-year partnership between @NASA and @USGS. https://t.co/oQo45eDPoD pic.twitter.com/FxmmSDmDsB