NASA Dünya'nın Son Halini Gösteren Landsat 9 Görüntülerini Paylaştı

Dünya'nın son hali Landsat 9 görüntüleri ile gözler önüne serildi. Landsat 9 isimli uydudan gelen görüntüler sayesinde Dünya'da yaşanan iklim krizleri rahatlıkla görülebiliyor.

NASA ve ABD Jeolojik Araştırması, Landsat filosundaki Landsat 9 adlı en son uyduyu başlattı. Uydu ilk görüntülerini topladı ve paylaştı. Görüntüler 31 Ekim'de çekildi ve misyonun kaynakları yönetmeye ve iklim değişikliğinin gezegeni nasıl etkilediğini anlamaya nasıl yardımcı olacağını gösteriyor.

Landsat 9'un ilk görüntüleri, NASA ve USGS'e gezegenin uzaydan gördüğü manzaralar ve kıyılar hakkında kritik veriler verdi. NASA, ABD'deki ve dünyadaki karar vericiler için Landsat verilerine erişilebilirliği güçlendirmek ve geliştirmek için USGS ile çalışmaya devam edeceğini söylüyor.

Her iki kuruluş da uydu tarafından toplanan görüntülerin karar vericilerin iklim krizini anlamalarına, tarımsal uygulamaları yönetmelerine, doğal kaynakları korumalarına ve doğal afetlere daha etkin bir şekilde yanıt vermelerine yardımcı olacağını umuyor.

📸 #Landsat 9 captured its first images Oct. 31, and they’re striking! These data-rich images show us glaciers, actively burning fires and more, continuing a 50-year partnership between @NASA and @USGS. https://t.co/oQo45eDPoD pic.twitter.com/FxmmSDmDsB — NASA Earth (@NASAEarth) November 5, 2021

Dünya'nın son hali Landsat 9 görüntüleriyle ortaya çıktı

NASA'nın gösterdiği ilk uydu görüntülerinin bulunduğu yerler arasında Detroit, Michigan ve yakınlardaki St. Clair Gölü yer alıyor. Görüntüler ayrıca Florida kıyı şeridindeki şehirleri ve plajları gösterir ve görüntüler ayrıca Arizona'nın Navajo ilçesine yer veriyor.

NASA, verilerin mahsul sağlığını izlemeye ve sulama suyunu yönetmeye yardımcı olduğunu söylüyor. Yeni görüntülerde ayrıca Himalayalar'daki ve kuzey Avustralya kıyı şeridindeki değişen manzaraya ilişkin veriler de görülüyor.

NASA, Landsat 9'un 2013'ten beri yörüngede olan ve halen yörüngede olan Landsat 8'e oldukça benzediğini söylüyor.

Bununla birlikte yeni uydu, çalışma için Dünya'ya daha yüksek radyometrik çözünürlükte veri gönderme yeteneği de dahil olmak üzere birçok iyileştirmeye sahip. Geliştirilmiş radyometrik çözünürlük ile uydu, özellikle su veya yoğun ormanlar üzerinde, eski uydulara kıyasla manzaradaki daha ince farklılıkları algılayabilir.

Uydu, dokuz dalga boyunda görüntü yakalayabiliyor, yakın kızılötesi ve kısa dalga kızılötesi ışığı algılamak için kullanılan Operasyonel Arazi Görüntüleyici 2 de dahil olmak üzere, görüntüleri toplamak için çift cihaza sahiptir. İkinci cihaz, iki dalga boyundaki termal radyasyonu algılamak için tasarlanmış ve dünyanın yüzey sıcaklığını ve herhangi bir sıcaklık değişimini ölçmek için kullanılan Termal Kızılötesi Sensör 2'dir.

NASA, Landsat 9 tarafından toplanan tüm verilerin, uydu normal çalışmaya başladığında USGS web sitesinden halka ücretsiz olarak sunulacağını belirtiyor.