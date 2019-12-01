Dünyanın Sonu Geldi, Migros Ortalığı Karıştırdı! - Teknoloji Haberleri #72

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Elon Musk yeni kamyonetini tanıttı. Tesla Cybertruck isimli kamyonet tüm dünyada büyük ses getirdi. Rusya'da Güney Ural Devlet Üniversitesi'nin laboratuvarlarında çalışan bilim insanları, nişastadan yenilebilir biyoplastikler üretmeyi başardı.

Oksijen tükeniyor! Bilmediğiniz ve güvenmediğiniz yerlerde akıllı telefonunuzu şarja takmayın. Vestel yeni akıllı telefon modelini tanıttı. Vestel Venus Z40'ın fiyatının 3.500 TL olduğu açıklandı. Haluk Bilginer Emmy 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Migros, iPhone 11'i 5.999 TL'den satacağını açıkladı sonrasında ortalık karıştı. Mağazalarda izdiham çıktı. iOS içerisinde kritik bir açık bulan Çayan Temel (20) ve Oğuz Akçay (17), Apple tarafından yapılan 200,000 dolar değerindeki para ödülü teklifini reddettiler.

Fiat ve Peugeot birleşiyor. Samsung Galaxy S11 ailesinin render görselleri sızdırıldı. Uluslararsı Uzay İstasyonu'nda tuvaletler bozuldu. İneklere sanal gerçeklik gözlüğü takıldı.

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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