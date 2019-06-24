Dünyanın Yörüngesindeki Korkunç Tehdit: Uzay Çöpleri

Uzay çağının başlaması ile birlikte birçok roket uzaya fırlatıldı ve böylece insanlığın gelişimi daha da hızlandı. Her ne kadar genel düşünce bu yönde olsa bile göz ardı edilen korkunç bir faktör var. Bilim insanlarının sürekli olarak uyarıda bulunduğu uzay çöpleri problemi artık daha da derinleşiyor. Bu haberimizde uzay çöpleri sorununa daha yakından bakacağız.

Uzaya fırlatılan roketler hiçbir problem yaşamadan gezegenlere veya Dünya yörüngesine ulaşıyor gibi görünebilir. Roketin hareket esnasında kopan çeşitli parçaları ve vidalar maalesef uzay boşluğuna gitmiyor. Daha çok Dünyanın yörüngesinde dönen bu çöpler işlevsiz oldukları için sadece çöp olarak değerlendiriliyor. Bilim insanları saatte 28 bin kilometre hıza ulaşabilen 10 milyon parça uzay çöpünün varlığından bahsediyor.

Uzay çöpleri ne tür etkiler oluşturuyor?

1957'de Sputnik-1 ile başlayan uzay çağından itibaren 5 bin 450 roket uzaya fırlatıldı. Bu roketlerin yörüngeye yerleştirdiği uydu sayısı da 8 bin 950 gibi yüksek bir rakamı bulmayı başardı. Ancak bu roketler ve uydular yörüngeye ulaştıktan sonra birçok parçasını serbest bıraktı.

Uzun bir süre kullanıldıktan sonra eskiyen uydular bulundukları yerde imha edilmek yerine kontrolsüz bir şekilde yörüngede kaldı. Çok büyük ve çok küçük ebatlar arasında bulunan uydular şu an Dünyanın yörüngesinde hızla dolaşıyor. Roketlerden ve uydulardan kopan vida benzeri irili ufaklı parçalar da yeni fırlatılacak roketler için tehdit unsuru oluşturuyor.

Yörüngede yer alan uydulara irili ufaklı maddeler çarpsa bile hasar oluşabiliyor. Bu hasarlar çoğu zaman uyduların kullanılamaz hale gelmesiyle sonuçlanıyor ve yeni çöpler ortaya çıkıyor. Bunu sürekli olarak küçülen ve parçası kopan materyaller olarak düşünebilirsiniz.

Uzay çöpleri konusunda henüz net bir çözüm geliştirilemedi. Ancak Japonya gibi ülkelerin, uzay çöpçüleri sistemini geliştirmeye çalıştığı biliniyor. Peki sizce de uzay çöpleri insanlık için tehdit oluşturuyor mu?