Gök Bilimciler, Dünya'ya Benzeyen Gezegen Keşfetti

Gök bilimciler, yeni bir Dünya'ya benzeyen gezegen daha keşfetti. TOI-1231b olarak adlandırılan gezegen, Güneş gibi bir yıldızın yörüngesinde dönüyor. Bu kırmızı yıldız ise NLTT 24399 olarak adlandırılıyor. TOI-1231b, Dünya'nın Güneş'e olan yakınlığına kıyasla kırmızı yıldıza çok daha yakın ancak sıcaklık Dünya ile benzerlik taşıyor.

TOI-1231b, Dünya'ya Benzeyen Gezegen Başka Bir Gezegen

Dış gezegen keşifleri eskiden bilim insanları için basit bir rüyadan başka bir şey değildi fakat teleskopta elde edilen ilerleme ve daha gelişmiş gözlem tekniklerinin geliştirilmesi, Güneş Sistemi dışında kalan gezegenleri bulma görevini çok basit bir hale getirdi.

Aslına bakılacak olursa bugünlerde Güneş Sistemi dışında kalan o kadar çok gezegen var ki hepsinin yakınlarında keşif yapabilecek bir araç olmadığından bilim insanlarının en çok hangisinin incelenmesinin gerekli olduğunu belirlemek için seçim yapmaları gerekiyor.

Bilim insanlarının son seçimi, Dünya ile çok fazla benzerlik taşıyan bir gezegen oldu. Gök bilimcilerden oluşan bir ekip çok fazla dikkat çekiciliği bulunan bir gezegen tespit etti. Bu gezegen TOI-1231b olarak adlandırıldı. Bizim üzerinde yaşadığımız gezegen ile çok sayıda benzerlik taşıyan gezegen, NLTT 24399 isimli kırmızı bir yıldızın yörüngesinde dönüyor.

NLTT 24399, TOI-1231b isimli gezegene Güneş'in Dünya'ya olan uzaklığına kıyasla çok daha yakın. Buna rağmen gezegenin sıcaklığında olağandışı bir değişiklik yok. Gezegenin sıcaklığı Dünya ile hemen hemen aynı. Gezegenin ayrıca gelecek vadeden bir atmosfere de sahip olduğu düşünülüyor.

Gezegen, Neptün'den daha küçük ama Dünya'dan daha büyük. Gezegenin içerisinde yaşanabilecek bir gezegen olduğu düşünülmüyor fakat atmosferi yine de bilim insanlarına çok yararlı faydalar sağlayabilir.

Çalışmanın ortak yazarı Diana Dragomir, yaptığı açıklamada TOI-1231b'nin kayalık gezegen olmasa da dikkate değer bir atmosfere sahip olduğunu söyledi. Dragomir'e göre atmosferin bileşenleri hakkında şimdilik çok fazla bilgi yok. Tahminlere göre gezegen büyük bir hidrojen ya da hidrojen-helyum atmosferine veya yoğun su buharından oluşan bir atmosfere sahip olabilir. Gök bilimciler yakın bir zamanda Hubble Uzay Teleskobu ile yapılacak gözlemlerin gezegenin atmosferi hakkında daha fazla bilgi sağlayacağını belirtti.