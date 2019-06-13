Dünyaya Yaklaşmakta Olan Gök Taşı Büyük Hasar Verebilir

Geçtiğimiz günlerde sizlere Dünyaya çarpma ihtimali bulunan bir gök taşının yaklaştığını aktarmıştık. Asteroitin gezegenimize yaklaşmasından çok kısa bir süre sonra yeni detaylar da ortaya çıktı.

Dünyaya Yaklaşan Gök Taşının Çarpma Şansı Çok Düşük!

NASA ve ESA Dünyaya yaklaşmakta olan asteroiti anbean izlemekte ve çeşitli analizler yapmakta. 2006 QV89 adı verilen gök taşı 160 fit yani yaklaşık 32,3088 metre genişliğe sahip. Avrupa Uzay Ajansı, Dünyanın çok yakınından geçmesi beklenen asteroitin Dünyamıza çarpma şansının 7,300'de 1 olduğunu açıkladı.

ESA'nın risk izleme veritabanı, geçmiş gözlemlere dayanan modellere ve hesaplamalara dayanır ve bu ölçümler genellikle çok doğrudur. Asteroitin gezegenimize çarpsa bile dünyanın sonunu getirmeyeceği duyuruldu. Gök taşı kalabalık bir bölgede toprağa düşerse çok ciddi hasarlar verebileceği, k ıyıya isabet ederse de bir tsunaminin oluşmasına neden olabileceği açıklandı.

Gök taşının gezegenimize çarpma şansının neredeyse hiç olmaması nedeniyle bu tarz senaryoları düşünmek şimdilik yersiz. Yine de yaklaşık olarak bir futbol sahası büyüklüğündeki ve 50 metre çapındaki gök taşının düşük de olsa 9 Eylül 2019’da Dünyaya çarpabilme ihtimalinin olduğunu da göz ardı etmemek lazım.

Sizler Dünyaya çarpma ihtimali bulunan göktaşı hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce gök taşı Dünyaya çarpar mı? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!