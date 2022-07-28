Disney Plus'ın Yeni Dizisi Dünyayla Benim Aramda Fragmanı Çıktı

Disney Plus'ın yeni Türk dizisi Dünyayla Benim Aramda fragmanı paylaşıldı. Yayımlanan fragman, söz konusu yapımı bekleyen izleyicilerin heyecan seviyesini önemli ölçüde arttırdı. Peki, çok sayıda kişi tarafından duyurulduğu ilk günden itibaren merak içerisinde beklenen dizinin ilk fragmanı neler sunuyor?

The Walt Disney Company’nin dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan dijital yayın hizmeti Disney Plus, kütüphanesinde yer alan yerli içeriklerin sayısını arttırmaya devam ediyor. Platformun ilk Türk dizisi Kaçış, çoğu kişi tarafından oldukça beğenilmişti.

Duyurulduğu ilk günden itibaren çok fazla sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenmeye başlanan Dünyayla Benim Aramda isimli yeni Türk dizisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Dünyayla Benim Aramda Fragmanı Paylaşıldı

Kütüphanesinde çok sayıda dizi, film ve belgesel yer alan Disney Plus, haziran ayı itibarıyla Türkiye'de de hizmet vermeye başladı. Popüler dijital yayın hizmeti, Türkiye'de de hizmet vermeye başlaması ile beraber yerli orijinal içerikler üzerinde çalışmaya başladı.

Disney+, geçtiğimiz aylarda Dünyayla Benim Aramda adlı yeni Türk dizisinin duyurusunu gerçekleştirmişti. Platform, bir süredir beklenen diziye ait ilk tanıtım videosunu YouTube üzerinden yayımladı.

Yayımlanan videoda "Bu oyunun sonunda biri kurban olacak" ifadesine de yer verildi. 45 saniye uzunluğundaki fragmanı aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Dünyayla Benim Aramda Oyuncuları

Demet Özdemir

Buğra Gülsoy

Hafsanur Sancaktutan

Metin Akdülger

İbrahim Selim

Melisa Döngel

Ali Yoğurtçuoğlu

Zerrin Tekindor

Senaristliğini Pınar Bulut'un üstlendiği Dünyayla Benim Aramda dizisinin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafranur Sancaktutan, Metin Akdülger ve Melisa Döngel dahil olmak üzere pek çok isim yer alıyor.

Dünyayla Benim Aramda Konusu

Disney Plus'ın yeni Türk dizisi, büyük bir tutku ile başlayan ancak zaman içerisinde aralarındaki bu büyük aşkın artık eskisi gibi olmadığının farkına varan bir kadının ilişkisini kurtarmak için sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde meydana gelenleri bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor.

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