Disney Plus'ın Yeni Dizisi Dünyayla Benim Aramda'nın Yayın Tarihi Belli Oldu

The Walt Disney Company’nin dijital yayın platformu Disney Plus'ın heyecanla beklenen yeni orijinal yerli içeriği 'Dünyayla Benim Aramda' 14 Eylül’de izleyicisiyle buluşacak. Tanıtımıyla çok konuşulan dizinin yayın tarihi ile beraber afişi de paylaşıldı.

The Walt Disney Company’nin tüm dünyada milyonlarca üyeye sahip dijital yayın platformu Disney Plus'ın yeni orijinal dizisi 'Dünyayla Benim Aramda' için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yapımcılığını MF Yapım’ın, yönetmenliğini Hülya Gezer’in üstlendiği ve senaryosunu Pınar Bulut’un kaleme almış olduğu merakla beklenen dizinin yayın tarihi 14 Eylül olarak duyuruldu.

Yayın Tarihiyle Birlikte Afiş de Paylaşıldı

Yayınlanan afişle beraber diziye dair merakın giderek yükseldiği projenin zengin oyuncu kadrosunda Demet Özdemir, Buğra Gülsoy, Hafsanur Sancaktutan, Metin Akdülger, İbrahim Selim, Melisa Döngel, Ali Yoğurtçuoğlu ve Zerrin Tekindor gibi başarılı isimler yer alıyor.

'Dünyayla Benim Aramda', büyük bir aşk ve tutkuyla başlayan ilişkisinin artık eskisi gibi olmadığını fark eden bir kadının ilişkisini kurtarmak adına sosyal medya üzerinden oynadığı oyunu ve beraberinde yaşananları bağlılık kavramı üzerinden ele alıyor. Şimdiden tüm dikkatleri üzerine çeken 'Dünyayla Benim Aramda' 14 Eylül’de sadece Disney Plus'ta olacak.