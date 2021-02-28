Bir Doktor Zoom Duruşmasına Ameliyat Yaparken Katıldı

Duruşmaya ameliyat yaparken katılan doktor sosyal medya gündeminde. Zoom'da gerçekleştirilen duruşmaya ameliyathaneden katılan doktor Scoot Green, ikinci doktorun da yanında olduğunu belirtti.

Zoom aracılığıyla birçok dava görülürken, insanlar evlerinden veya iş yerlerinden bunu gerçekleştirebilir. Ancak Kaliforniyalı bir plastik cerrah, bir ameliyat sırasında davaya katılınca sosyal medya gündemine düştü.

Plastik cerrah Scott Green, trafik cezası nedeniyle mahkemeye başvurmak zorunda kaldı. Doktor Green, maske ve ameliyat önlüğü ile Zoom toplantısına katılınca yeni bir Zoom vakası yaşanmış oldu. Görüntüler, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

Ameliyat sırasında Zoom duruşmasına katıldı

Sacramento mahkemesi katibi doktora, "Şu anda uygun bir yerde misiniz? Görünüşe göre bir ameliyathanedesin." dedi. Doktor Green ise yaşananların gayet normal olduğunu düşünerek, "Doğru, ameliyathanedeyim. Hazırım ve lütfen devam et." cevabını verdi.

Duruşmaya bir süre boyunca bu şekilde devam edildi. Yargıç daha sonra operasyon sırasında davaya devam etmenin iyi bir fikir olmadığını söyleyerek. "Siz ameliyathane ortamındayken bu davaya devam edemem. Hastanızın iyiliği için mantıklı olacağını sanmıyorum." dedi.

Yargıçın bu ifadesine karşı çıkarak davanın devam etmesi gerektiğini dile getiren Dr. Scott Green, operasyonda ikinci bir doktorun daha olduğunu belirtti.

Green, "Burada ameliyatı benimle yapan başka bir cerrahım var, bu yüzden burada durup ameliyatı yapmalarına da izin verebilirim." dedi. Ancak yargıç kararından vazgeçmedi ve online duruşmayı erteleme kararı aldı.

Kaliforniya Tıp Kurulu ise yaptığı trafik ihlali davası için video konferansa ameliyathanede katılan plastik cerrahı soruşturacağını söyledi. Kurul tarafından yapılan açıklamada, olayı inceleyeceklerini ve hastaların tedavi edilirken standart bakım standartlarına uyulması gerektiği konusuna dikkat çekti.

Kısa sürede sosyal medya gündem olmayı başaran doktor Green ise henüz online davaya ilişkin açıklama yapmış değil.

Zoom'da kedi filtreli avukat vakası

Ayrıca daha önceki bir olayda, Zoom üzerinden gerçekleştirilen bir sanal mahkemede avukatın kedi filtresi ile katılması şaşkınlık yarattı. Avukatın kendisinin orada olduğunu ve kedi olmadığını kanıtlaması gerekti.

Teksas'ta gerçekleşen bir çevrim içi mahkemeye katılan avukatın kullandığı filtre yukarıdakilerden daha farklı bir filtre oldu. Avukat, kedi filtresi ile toplantıya katılarak mahkemede yargıcın şaşırmasına sebebiyet verdi.