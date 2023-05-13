Apple Watch'ın Düşme Algılama Özelliği İki Kişinin Hayatını Kurtardı

Apple, Apple Watch'un sağlık özellikleri üzerinde sürekli olarak çalışıyor ve giyilebilir cihaz uzun bir yol kat etti. Cihaz, teknolojisi ve kullanıcıların onu sağlıklarını takip etmek için güvenilir bir araç olarak görmeleri bakımından rakiplerinin yıllar ötesinde.

Apple Watch bu sayede birçok kullanıcının hayatını kurtarmaya da yardımcı oluyor. Son haberlere göre Apple Watch, Düşme Algılama özelliği sayesinde iki kişinin hayatının kurtarılmasına yardımcı oldu.

Düşme Algılama Özelliği İki Kişinin Hayatını Kurtardı

Michael Brodkorb adlı bir Apple Watch kullanıcısına Minnesota'da bir araç çarptı. Apple Watch, Düşme Algılama özelliği sayesinde çarpmanın şiddetini algıladı ve 911'i aradı. Kullanıcı, daha sonra sert çarpma nedeniyle şokta olduğunu aktardığı için çarpmadan sonra yanıt veremedi. Kaçan araç 17 yaşında bir çocuk tarafından kullanılıyordu.

Cincinnati'de meydana gelen bir başka olayda ise 83 yaşındaki William Fryer dizleri tutmayınca düştü. Ohio River Trail'de yürürken düşen ve tepki vermeyen Fryer, Apple Watch'un Düşme Algılama özelliği sayesinde durumu fark etti ve acil servisi aradı. Ayrıca giyilebilir cihaz ailesine de haber verdi. Polis, Fryer'ın yerini tespit etti ve onu hastaneye gönderdi.

Apple Watch çok yetenekli bir cihaz ve şirket onu her yıl daha da iyi hâle getiriyor. Bu yıl, Apple'ın A15 Bionic işlemcisini temel alan yeni bir S9 işlemci ile giyilebilir cihazın önemli bir performans artışı elde etmesini bekliyoruz. Söylentiler doğruysa giyilebilir cihazın içinde yalnızca performansı artırmakla kalmayıp aynı zamanda pil ömrünü de artıracak 5nm'lik bir işlemci görebiliriz.