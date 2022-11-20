Bir Neslin Gözleri Yaşlı: Dust 2 Haritalardan Kaldırıldı

Oyun dünyasının en ikonik haritalarından biri olan Dust 2, CS:GO e-spor sahnesinden kaldırıldı. İşte detaylar!

Bir Neslin Gözleri Yaşlı: Dust 2 Haritalardan Kaldırıldı
Samet Dönmez
Samet Dönmez -

İnternet kafelerde arkadaşlarımıza karşı yaptığımız Counter Strike maçlarında sürekli olarak tercih ettiğimiz bir harita: De_Dust 2... Half-Life'ın bir modu olarak ortaya çıkan Counter Strike'ın bu haritası öylesine ünlü ki her oyuncu en az bir kere içinde bulunmuştur. Ancak yeni gelen bir haber, özellikle e-spor takip eden CS:GO hayranlarını üzebilir.

Geçtiğimiz günlerde CS:GO'nun en büyük e-spor sahnelerinden olan İntel Extreme Masters turnuvasında Dust 2 haritasının artık yer almayacağı açıklandı.

Bir Neslin Gözleri Yaşlı: Dust 2 Haritalardan Kaldırıldı

De_Dust 2 CS:GO'da Hala Oynanabilir Olacak

Dust 2'nin IEM turnuvasından çıkarılması, oyundan tamamen kaldırılacağı anlamına gelmiyor. Oyuncular hala Dust 2'de oynayarak birbirine karşı mücadele edebilecek. Ancak yeni kararın e-spor alanını büyük ölçüde etkileyeceği düşünülüyor.

E-spor sahnesinde en çok kullanılan haritalardan olan Dust 2, diğer haritalara kıyasla Terörist takımında yarışanlara çok fazla avantaj sağlıyordu. Örneğin Inferno'da Terörist takımının kazanma oranı %50.02, Train haritasında ise yalnızca %46.83. Ancak Dust 2 haritasına bakıldığında bu oran %53.21'e kadar çıkıyor.

Uzun yıllar boyunca dengeli olmadığı konusunda eleştirilen harita, daha adil bir takım kazanma dağılımı yapılması için e-spor sahnesinden kaldırılmış gibi görüyor. Dust 2'nin yerini ise Anubis ismindeki bir harita alacak. 

CS:GO Rütbeleri Neler?
OYUN

CS:GO Rütbeleri Neler?

CS:GO rütbeleri (Counter Strike: Global Offensive rütbeleri) oyuncuların çok önem verdiği bir unsurdur. Oyuncuların profilinde yer alan rütbeler, oyunun herkesi seviyesine göre oyuncu ile eşleştirme imkan sağlamaktadır.

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