Düşük Boyutlu Tinder Lite Geliyor

Dünyaca ünlü arkadaşlık uygulaması Tinder'a düşük boyutlu bir sürüm geliyor. Tinder Lite sayesinde telefonunuzun özellikleri düşük olsa bile Tinder'ı sorunsuz bir şekilde kullanabileceksiniz.

Tinder'ın yeni hedefinin daha fazla kullanıcıya erişmek olduğu ortaya çıktı. Tinder Lite sayesinde bu hedef gerçekleşecek. Match Group CEO'su Mandy Ginsberg açıklamalarında Tinder Lite'ın çok yakında geleceğini söyledi; ancak net bir tarih vermedi. Tinder uygulaması ilk çeyrekte ortalama 4.7 milyon ücretli abone elde etti. Bu oran geçen yılın aynı dönemine göre 1.3 milyon arttı.

Tinder'ın 2017 yılında aylık toplam 57 milyon aktif kullanıcısı olduğu tahmin ediliyor. Her geçen saniyede yeni bir üye kazanan uygulamanın şu anda kaç milyon aktif kullanıcısı bulunduğu bilinmiyor. Hatırlarsınız ki u zun zamandan bu yana App Store’da oyun dışı en çok kazanan mobil uygulama ünvanını elinde bulunduran dijital yayın platformu Netflix, tahtını Tinder'a kaptırmıştı.

Mandy Ginsberg, Güneydoğu Asya'da internet kullanımının son beş yıl içinde yaklaşık yüzde 15 büyüdüğünü ve bölgenin önemli bir alan olduğunu belirtti. Tinder, düşük boyutlu Lite sürümü ile Güneydoğu Asya'da daha fazla kullanıcı elde etmeyi hedeflemekte.