Düşük Fiyatlı Vivo U20 Tanıtıldı! İşte Tüm Özellikleri

Vivo'nun yeni uygun fiyatlı yüksek özellikli telefon modeli Vivo U20 tanıtıldı. İşte karşınızda fiyat-performansa hitap eden Vivo U20!

Çinli teknoloji şirketi Vivo, yeni modeli ile bugün karşımıza çıktı. Daha önceden 22 Kasım'da bu modeli duyuracağını açıklayan şirket, bugün yeni modeli Vivo U20'yi tanıttı. Birçok özelliği daha önceden belli olan cihazın, bilinmeyen özellikleri de şirket tarafından açıklandı. Gelin cihazın özelliklerine göz atalım.

Vivo U20'nin Özellikleri!

Vivo, U serisi ile piyasaya yeni modeller sürmeye başlamıştı. U10 ile beraber orta özellikler sunan Vivo, yine U20 modelinde de bu tavrı sergilemiş. Tabii U20 biraz daha güçlü bir cihaz. Örneğin Vivo U10, Snapdragon 665 yona setini kullanırken; Vivo U20 Snapdragon 675 yonga seti ile karşımıza çıktı. Bu işlemciyi 4GB ve 6GB RAM bellekler ile desteklemeyi hedefleyen Vivo U20, depolama kısmında sadece 64GB seçeneğini bulunduruyor. Ancak MicroSD kart ile 256GB'a kadar daha fazla alan yaratabilirsiniz.

Arka tarafında üçlü kamera tasarımına sahip olan Vivo U20, kameraların yan kısmında bir parmak izi sensörü bulunduruyor. Kameralar ise özelliklerine göre şöyle sırlanıyor: 16MP'lik birincil + 8MP'lik 120 derece süper geniş açılı lens + 2MP'lik makro lens. Ön tarafta da 16MP'lik bir ön kamera yer alıyor.

Ön taraftan bahsetmişken, cihaz FHD+ çözünürlüğünde ve 6.53 inç büyüklüğünde bir ekran taşıyor. İşletim sistemi olarak Android 9 Pie destekli FunTouch OS 9 kullanılıyor. Bataryası ise devasa. Cihaz elektriksel gücünü 5000mAh'lik bataryasından alıyor. Aynı zamanda hızlı şarj desteği de sunuyor. Cihazın fiyatları ise aşağıdaki gibi:

4GB RAM + 64GB Depolama - 10.990 INR - 875TL

6GB RAM + 64GB Depolama - 11.990 INR - 955TL